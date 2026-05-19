Inés Rey confirma que no habrá pantalla gigante en Riazor: "LaLiga non nos autoriza a facelo"

Aficionados del Deportivo en la explanada del Palacio de los Deportes QUINTANA

Habrá Fan Zone en Riazor, pero lo que ha quedado ya descartado es que los asistentes a la explanada del Palacio de los Deportes, o los que se den cita en cualquier punto de la ciudad al aire libre, no podrán seguir el Deportivo-Valladolid en las calles de A Coruña. Ha sido la propia Inés Rey la que lo ha confirmado en las redes sociales, asegurando que el Concello lo había intentado por todos los medios.

"Queríamos que toda a cidade da Coruña e toda a afección do Dépor puidera seguir xunta o partido deste domingo fronte ao Valladolid. Lamentablemente, LaLiga non nos autoriza a facelo. Animaremos ao noso equipo igualmente e levarémolo todos xuntos a Primeira. Forza Dépor!". Así se pronunció la alcadesa, descartando cualquier posibilidad de pantalla gigante.

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Mientras tanto, el deportivismo sigue buscando la manera de hacerse con una entrada para ver el encuentro en Pucela, al tiempo que los que no han sido agraciados en el sorteo tratan de organizarse para seguir el encuentro desde la distancia.