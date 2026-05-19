El Valladolid, con cinco bajas y tres jugadores al margen antes de recibir al Dépor

Sesión de entrenamiento de este martes del Valladolid Real Valladolid

El Valladolid ha iniciado este martes una semana que terminará con el encuentro del próximo domingo (18.30 horas) ante el Deportivo. Los blanquivioletas, sin nada en juego, recibirán a un equipo coruñés que necesita los tres puntos para certificar de forma matemática el ascenso a Primera División. En esa primera sesión, Fran Escribá no ha podido contar con varios jugadores, algunos por lesiones de larga duración; otros, por precaución.

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El conjunto pucelano arrancó una semana que incluirá cinco sesiones matinales. En la de este martes, tuvieron trabajo específico, al margen del grupo, Erlien, Alejo, Garriel y un Clerc que no podrá estar contra el Deportivo después de ver la tarjeta roja el pasado sábado en El Sardinero, contra el Racing de Santander.

Quienes tampoco podrán estar de forma segura el domingo en el encuentro correspondiente a la jornada 41 de LaLiga Hypermotion son los lesionados de larga duración Marcos André, Ohio, Tenés y Guille Bueno, estos tres últimos tras sufrir una rotura de ligamento cruzado.

Para completar la sesión, estuvieron a las órdenes de Escribá los jugadores del Valladolid Promesas Álvaro de Pablo, Galde, Brain, Hugo San y Ángel Carvajal, que ya sabe lo que es marcar con el primer equipo. El delantero del filial debutó en Segunda División hace dos semanas ante el Real Zaragoza y se estrenó como goleador un minuto después de entrar al terreno de juego. El técnico valenciano premió su actuación con una titularidad en la pasada jornada, frente al Racing de Santander.

El Deportivo inicia la semana de trabajo pendiente de la rodilla de Riki Más información

Mientras, el Deportivo, este martes con jornada de descanso, mantiene la única duda de Riki. El mediocentro ovetense sufrió un giro de rodilla en el partido contra el Andorra que le impidió entrenar junto al resto del grupo este lunes.