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Dépor

El Deportivo-Las Palmas de la  última jornada ya tiene horario

La fecha 42 se disputará en jornada unificada y el encuentro de los blanquiazules apunta a ser inamovible

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
19/05/2026 12:08
Stoichkov persigue la pelota en el Las Palmas-Deportivo
Stoichkov persigue la pelota en el Las Palmas-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
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LaLiga ha dado a conocer en la mañana de este martes el día y la hora en los que se disputará, de manera unificada, la última jornada de Segunda División. Será el domingo 31 de mayo, a las 18.30 horas.

La organizadora de la competición se reserva la posibilidad de mover los encuentros en los que los dos equipos que compitan lleguen sin nada en juego a efectos de ascenso, playoff o descenso. Es el caso del Ceuta-Albacete, previsto para el sábado 30 a las 16.15 horas. Pero no del Deportivo-Las Palmas.

Y es que haya o no ascenso blanquiazul en Valladolid, el encuentro de A Coruña tendrá que jugarse sí o sí en esa franja, al existir la total certeza de que al menos el conjunto visitante llegará con cuestiones en juego al choque.

En esa jornada 42 hay, además, un Castellón-Eibar que apunta a decisivo por el playoff. Mientras, el Almería, posible rival del Deportivo por el salto de categoría recibe al Valladolid y el Málaga, que también podría estar en la ecuación, visita a un Zaragoza que podría llegar descendido al último partido.

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