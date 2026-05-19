Stoichkov persigue la pelota en el Las Palmas-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

LaLiga ha dado a conocer en la mañana de este martes el día y la hora en los que se disputará, de manera unificada, la última jornada de Segunda División. Será el domingo 31 de mayo, a las 18.30 horas.

La organizadora de la competición se reserva la posibilidad de mover los encuentros en los que los dos equipos que compitan lleguen sin nada en juego a efectos de ascenso, playoff o descenso. Es el caso del Ceuta-Albacete, previsto para el sábado 30 a las 16.15 horas. Pero no del Deportivo-Las Palmas.

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Y es que haya o no ascenso blanquiazul en Valladolid, el encuentro de A Coruña tendrá que jugarse sí o sí en esa franja, al existir la total certeza de que al menos el conjunto visitante llegará con cuestiones en juego al choque.

En esa jornada 42 hay, además, un Castellón-Eibar que apunta a decisivo por el playoff. Mientras, el Almería, posible rival del Deportivo por el salto de categoría recibe al Valladolid y el Málaga, que también podría estar en la ecuación, visita a un Zaragoza que podría llegar descendido al último partido.