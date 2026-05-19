El Deportivo busca un ascenso lejos de Riazor 58 años después

Fernando Vázquez es manteado por sus jugadores tras el ascenso de 2014 en RiazorFútbolSegunda DivisiónDeportivo - Jaén 1-0El Deportivo regresa a la Primera División ARCHIVO DXT

La mayoría de aficionados del Dépor quieren que se acabe la travesía fuera de Primera División cuanto antes y donde sea. Pero hay un pequeño grupo que, con la boca pequeña, lamenta que el posible ascenso de este domingo tenga que celebrarse lejos de Riazor. Es una extraña sensación esa de subir fuera de la que es tu casa. Sensación que en el caso del deportivismo está más que justificada si tenemos en cuenta que los más recientes han sido todos al abrigo de su afición.

El último ante el Barça Atlètic fue el tercero en este siglo después de los dos a la máxima categoría contra Huesca y Jaén. Y todos ellos fueron con el estadio herculino como escenario. El mismo que la celebración, también para volver a Primera, de 1991.

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Y es que para encontrar la última vez que el Deportivo consiguió promocionar de categoría hay que remontarse 58 años atrás, cuando el conjunto blanquiazul logró el ascenso al primer escalón del fútbol nacional después de vencer al Oviedo por 0-1 y acabar como primer clasificado... por delante del Valladolid.

El primero, en terreno neutral

Conseguir celebrar en Pucela sería solo la quinta ocasión en la que el Deportivo consigue este hito fuera de casa. La primera llegó en 1941 vía promoción de ascenso. Entonces la Segunda se dividía en dos grupos y había una liguilla de la que salían dos equipos que aspiraban al ascenso, pero que tenían que enfrentarse a los dos últimos de Primera en territorio neutral. El Castellón venció al Zaragoza en Chamartín y el Deportivo hizo lo propio frente al Murcia en Vallecas (2-1).

Las otras dos veces, igual que la última ante el Oviedo, fueron en temporada regular y, curiosamente, como el escenario actual, en la penúltima jornada. En 1946 el Dépor no tuvo que recorrer mucha distancia al subir en Ferrol (0-1), también como segundo clasificado, mientras que 1966 subió empatando en Barcelona ante el Condal (2-2) por delante del Celta.