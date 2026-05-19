Mario Soriano celebra su gol en el Dépor-Andorra Quintana

Hay futbolistas que complican más que otros el hecho de escribir sobre ellos. Con Mario Soriano, la sensación es de redundancia, porque el madrileño siempre camina sobre la línea de la excelencia. El pasado domingo, ante el Andorra, el ‘21’ blanquiazul volvió a evidenciar lo que tanto tiempo lleva demostrando: el Deportivo se mueve a su son, a su ritmo. En la presente campaña ha hecho del Dépor su equipo, ese que maneja desde el centro del campo con una calidad a la altura de pocos.

Por si fuese poca toda la aportación que nació de sus botas, Mario puso la guinda a su exhibición con un gol que probablemente se ha convertido en su obra cumbre desde que viste la elástica blanquiazul. Recibió un pase de Yeremay a unos 30 metros de la portería defendida por Owono, controló hacia delante y no se lo pensó demasiado: obús con destino a Primera División. O, como poco, hacia una remontada que acerca más que nunca el objetivo. Porque aunque fue Zaka quien la culminó con un tanto que desató la locura en Riazor, sin la diana de Mario, no existirían los tres puntos. Y sin su partido, es probable que tampoco.

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El mediocentro se ha empeñado en que, en la próxima campaña, el Deportivo tiene que ser uno de los 20 equipos que componen la máxima categoría. Y cuando todo se atranca sobre el terreno de juego, es siempre el primero en levantar la mano y aportar soluciones. Como hizo el pasado domingo en uno de los partidos más cruciales del año. Si no el más crucial.

La atmósfera que se creó en la previa invitaba a dos reacciones: una, agazaparse por una responsabilidad que puede pesar demasiado; otra, venirse arriba y hacerse cargo de un reto que la afición deportivista asume como una obligación. En ese segundo grupo estuvo Soriano. El Andorra, desde el minuto cero, entendió que el Dépor no iba a asumir riesgos, y convirtió el partido en una especie de juego divertido en el que ellos iban a ser los claros vencedores. Los blanquiazules persiguieron sombras y, para colmo, los pocos balones que pasaban por sus botas parecían desprender fuego. La pelota le quemaba a todos, excepto a Mario Soriano, quien siempre se las ingenió para encontrar una escapatoria mientras otros parecían estar sumidos en un laberinto sin salida.

Así fue como el Dépor encontró en su ‘21’, una vez más, la vía de escape. Porque más allá del gol, la reacción del conjunto coruñés pasó por la dirección del Joker.

Goles ganadores

Con Mario Soriano, el Deportivo se ha asegurado una baza ganadora. Más allá de lo dominante que se convierte en el juego, hay una ley no escrita que beneficia de forma directa a los blanquiazules: si el Joker aparece en la lista de goleadores, el combinado herculino embolsa tres puntos en sus arcas. Así ha sido durante toda la temporada. Seis goles que han significado, de forma directa o indirecta, 18 puntos.

El primer tanto del curso llevó su nombre. Sirvió para abrir la lata ante el Granada en la jornada de estreno del Dépor en LaLiga Hypermotion 2025-26 en un partido que los blanquiazules saldaron con triunfo (1-3) y repitió como desatascador en la jornada 12, frente al Zaragoza (0-2). Solo un fin de semana más tarde participó en la goleada a la Cultural Leonesa (3-0). En Zubieta llegó una de las dianas más celebradas en A Coruña. Después de que Bil empatara en el 83, Mario sembró la locura al hacer el gol del triunfo en el tiempo de añadido (2-3). Contra el Mirandés (3-1), en Riazor, el ‘21’ comandó la remontada con un gol que sirvió para hacer el 1-1, después de que el exdeportivista Carlos Fernández hiciese el primero desde el punto de penalti.

La actuación del pasado domingo, así como su diana, no hizo más que corroborar la importancia de un Mario Soriano que se está ganando a pulso coronarse como el líder de un Dépor que quiere ser de Primera.