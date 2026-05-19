Diego Gómez y Rubén López pueden tener la llave de la permanencia de Ochoa y Guerrero

Adrián Guerrero, durante el partido ante el Celta Fortuna Ourense CF

Con la temporada a punto de llegar al final, varios cedidos del Deportivo afrontan una semana clave en sus respectivos equipos. Mientras algunos ya tienen los deberes hechos, otros pelean por objetivos muy exigentes: desde luchar por disputar complicados playoffs de ascenso hasta lograr una permanencia que se presenta casi imposible. En ese contexto, Rubén López y Diego Gómez serán clave tanto para conseguir que el Pontevedra no se caiga de los puestos de promoción, como en las complicadas opciones de Martín Ochoa y Guerrero para salvar la categoría.

Petxarroman (Andorra). El conjunto tricolor visitó Riazor el pasado domingo y Petxarroman se quedó en casa debido a la cláusula del miedo. El club del Principado debía pagar una penalización si quería contar con el lateral vasco y decidió no hacerlo al no estar jugándose nada a nivel clasificatorio.

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Bouldini (Granada). Decimotercer partido consecutivo sin minutos para Bouldini. El delantero marroquí vio la derrota de su equipo ante el Burgos desde el banquillo (0-1), aunque el conjunto nazarí ya se encuentra salvado matemáticamente desde la semana pasada.

Luis Chacón (Cultural Leonesa). El conjunto leonés sumó una importante victoria ante el Eibar (2-1) para mantenerse vivo en la lucha por la permanencia, a pesar de que le separan de ella cuatro puntos a falta de dos jornadas para el final de la competición. Chacón fue titular, vio la amarilla en la primera parte y fue sustituido a punto de cumplirse el minuto 90. Además, la derrota del Zaragoza provocó que el cuadro dirigido por Rubén de la Barrera deje de ser colista y reciba el próximo domingo al Burgos desde la penúltima posición.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). Tras cinco duelos consecutivos sin conocer la derrota, el Pontevedra cayó en casa de un Tenerife ya ascendido (3-0). Tanto Rubén López como Diego Gómez fueron titulares, aunque el mediocentro de Silleda se quedó en la caseta tras el descanso. El conjunto granate no podrá fallar el próximo sábado ante el Real Avilés si quiere disputar el playoff de ascenso, ya que, a pesar de que actualmente ocupan la cuarta posición, a falta de una jornada para el final hay cuatro equipos empatados a puntos que luchan por jugar la promoción.

Martín Ochoa y Guerrero (Ourense CF). En la otra cara de la moneda se encuentra el Ourense CF, en este momento en puestos de descenso a Segunda RFEF. Martín Ochoa partió de inicio en el empate sin goles ante el Talavera, un rival directo en la lucha por la salvación. Por su parte, Guerrero fue suplente e ingresó en el terreno de juego en el minuto 77 para tratar de lograr el tanto de la victoria que nunca llegó. El próximo fin de semana reciben al Tenerife, y para soñar con la permanencia, los factores indispensables serán vencer su partido, que el Talavera no gane en casa del Cacereño y que, precisamente, el Pontevedra le gane al Real Avilés.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). Cuarto empate consecutivo para un Racing que espera en una parte cómoda de la tabla a que lleguen las vacaciones de verano. Jairo Noriega fue titular en el encuentro ante el Osasuna Promesas, que podría tener un desenlace diferente a favor de los rojillos si Daniel González no fallara desde los once metros una vez cumplida la primera media hora de juego. El próximo sábado cerrarán la temporada en el Reina Sofía ante Unionistas.

Kevin Sánchez (Cartagena). A Kevin Sánchez le tocó cumplir sanción por acumulación de tarjetas y no pudo disputar el duelo ante la UD Ibiza. El Cartagena cayó ante el cuadro balear (3-1) y se jugará todas sus posibilidades de jugar playoff en la última jornada. Para que esa situación se dé, tendrán que vencer ante el Betis B, que lucha por la salvación, y que el CE Europa no le gane precisamente al conjunto ibicenco, que no luchará por ningún objetivo.