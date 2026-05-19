Del primer gol con la blanquiazul al reto definitivo: Mario Soriano busca cerrar el círculo

Mario Soriano en el encuentro ante el Valladolid Promesas de la temporada 2021-22 ARCHIVO DXT

El encuentro del próximo domingo en Valladolid tiene de por sí ingredientes suficientes que lo convierten en uno de los partidos más importantes de los últimos años del Deportivo. En juego está nada más y nada menos que el regreso a la máxima categoría del fútbol nacional. Pero más allá de ello, hay pinceladas que lo convierten en más especial, si cabe. Sobre el verde del José Zorrilla estará Mario Soriano, ese jugador que se ha convertido en el líder indiscutible del conjunto herculino y que hace cuatro temporadas estrenó su cuenta goleadora como blanquiazul ante el filial del Pucela.

Se volverá a ver así las caras con los blanquivioletas, esta vez con el primer equipo. El objetivo es el mismo, ganar. Pero esta vez, los tres puntos tienen un premio mucho mayor. Por aquel entonces, en la campaña 2021-22, el Dépor militaba en Primera Federación a las órdenes de Borja Jiménez. Fue en la jornada 16 cuando recibió en Riazor al Valladolid Promesas. Los blanquiazules eran líderes, mientras el filial pucelano peleaba por alejarse de la zona de descenso (16º). Quiles encauzó la victoria desde el bien pronto y, a los doce minutos de la segunda mitad, firmó su doblete particular. En el 70 llegó el último tanto del encuentro y el estreno goleador de Mario Soriano con la elástica del Deportivo.

El ahora ‘21’ blanquiazul, en aquel curso con el 8 a la espalda, culminó de una forma brillante una jugada de estrategia que apenas tuvo dos movimientos. El primero, un saque de esquina ejecutado por Juergen directo al corazón del área; el segundo, un derechazo de primeras de un Mario Soriano que entró desde atrás como una bala para fusilar la meta defendida por Samu Casado.

Mario Soriano celebra su gol ante el Valladolid Promesas de la temporada 2021-22 ARCHIVO DXT

Aquel año terminó convirtiéndose en un duro recuerdo para todo el deportivismo. El combinado coruñés jugó playoff y, tras eliminar al Linares en la semifinal (4-0), se dio el batacazo contra el Albacete en Riazor, contra el que perdió 1-2 después de que el propio Soriano abriese el marcador en el minuto 25.

Nuevo objetivo

El domingo volverá a medirse a su primera víctima como deportivista. Desde aquel gol, el 'Joker' logró sumar 23 tantos más entre Liga y Copa del Rey. El último llegó ante el Andorra para dar pie a una remontada que permite a los blanquiazules encontrarse en una situación privilegiada a falta de dos jornadas para el remate de la competición regular de LaLiga Hypermotion.

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Más allá del gol, Mario volvió a dejar una actuación brillante que sostuvo al equipo en todo momento. Jugó contra el conjunto tricolor su partido número 40 de Liga en el presente curso. O lo que es lo mismo, no se ha perdido ninguna jornada en la 2025-26. Y quizás ese dato ilustre a la perfección la regularidad del que ya es el encargado de manejar todo el cotarro.

Ahora, el madrileño buscará mantener su nivel en lo más alto para llevar al Deportivo al primer escalón nacional. Todo pasa por Valladolid.