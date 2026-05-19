Charlie Patiño se sincera: "Tengo mucha confianza en llegar algún día a jugar con Inglaterra o España"

Charlie Patiño, durante el partido de Segunda contra el Burgos Patricia G. Fraga

Charlie Patiño se sincera. El futbolista del Deportivo fue el protagonista de una entrevista publicada por el medio británico Sport Bible en la que repasa su momento actual, la dimensión del Deportivo y su trayectoria en el Arsenal, club en el que se formó y que tenía depositadas grandes expectativas en él.

El centrocampista británico reconoce que, pese a que no está teniendo un gran protagonismo en el Dépor, todavía confía en sus posibilidades como futbolista y se ve con potencial para llegar a jugar con la selección absoluta de su país... o con la española.

"Siempre he creído en mis capacidades, y sigo haciéndolo. Tengo grandes expectativas sobre mí mismo y sobre lo que quiero lograr en mi carrera. Estoy seguro de que algún día jugaré para Inglaterra o España. Hay que tener esa confianza. Todavía me queda mucho por aprender y crecer, pero siento que voy por buen camino. Cuando vuelva a jugar semana tras semana con total confianza y ritmo, podré demostrarle a todo el mundo quién es el verdadero Charlie Patiño", apunta el mediocentro en la conversación con el periodista Jack Kenmare.

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"Siento que mi momento llegará. Podría ser ahora, o dentro de uno o dos años. Todo puede suceder en poco tiempo. El fútbol es un deporte impredecible, y todo puede cambiar en tres, cuatro o cinco meses. Solo hay que seguir trabajando y lo demás se solucionará solo", explica el británico, que recalca sentirse feliz en A Coruña: "Lo único que me importa es seguir contando con el cariño y el apoyo de la afición y que vean que hago las cosas bien día a día en los partidos cuando me necesitan. Seguiré esforzándome y luchando por el escudo".

Pensando en el presente

Preguntado por el futuro, Patiño explica que prefiere tener los pies y la mente fijos en la actualidad: "Vivo el día a día. No quiero pensar demasiado en el futuro, pero conozco mi calidad y sé hasta dónde puedo llegar. Quiero estar en la cima, jugar en los clubes más importantes y ganar las competiciones más importantes".

En este sentido, el mediocentro recalcó que quiere "ayudar a que este club regrese a la máxima categoría, donde pertenece". "Vamos por buen camino. Sería fantástico tener un impacto significativo en el éxito del club", apostilló un Patiño que desveló un curioso ritual que tiene antes de los partidos: repasar los 'mandamientos' futbolísticos que redactó junto a su padre, Julio, cuando era niño.

"En ese papel están los ocho mandamientos. Eran las cosas que mi padre creía que debía hacer para destacar entre los demás. Siempre los miro en el vestuario antes de los partidos e intento ponerlos en práctica en el campo. Un ejemplo es 'pedir el balón en todo momento'. Después del partido reflexiono y me digo: '¿He conseguido esto? Listo. ¿He conseguido aquello? Listo'. Puede que no haya completado alguno, así que intentaré hacerlo en el próximo partido”, señaló el inglés, que también repasó su estadía en el Arsenal, donde considera que no tuvo las oportunidades necesarias para demostrar su potencial.