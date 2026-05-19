Al Deportivo le toca ahora quemar el meigallo de Valladolid

Javi Guerra celebra el gol del triunfo del Valladolid ante el Dépor en 2013Temporada 2012-2013Valladolid-Deportivo: 1-0 ARCHIVO DXT

Nada más pitar el árbitro el final del Deportivo-Andorra, una frase sonó al unísono en Riazor. Fueran verbalizadas o en la mente de cada aficionado, tres palabras resonaban sin parar. “Todos a Valladolid”. Pucela se convertirá este domingo en la capital del deportivismo, que se desplazará en masa con el deseo de presenciar el ascenso a Primera División. Queda un paso. Solo uno. Pero para darlo habrá que quemar otro meigallo. El que a lo largo de los años ha perseguido al equipo blanquiazul en Valladolid.

Da igual la generación, no hay deportivista nacido antes del año 2000 que no una puntos entre las visitas al José Zorrilla, al antiguo y al nuevo, y recuerdos de malos resultados. Y prácticamente no hay deportivistas nacidos en el siglo XXI que puedan presumir de haber visto a su equipo ganar en Valladolid. Así de complicada ha sido la relación del conjunto blanquiazul con la ciudad del Pisuerga, territorio que desde este domingo puede dar un giro de 180 grados en el imaginario colectivo blanquiazul para convertirse para siempre en el trampolín que acabó de impulsar el regreso del Deportivo al lugar que le pertenece dentro del fútbol español.

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Habrá que luchar para ello contra años y años de sinsabores cada vez que tocaba visitar el recinto blanquivioleta. 46 encuentros oficiales ha disputado el Deportivo en Zorrilla a lo largo de su historia, el primero en 1934. El resultado, tanto ese como el de la visita del año siguiente, quizá era un aviso a navegantes de lo que iba a ser la hoja de servicio blanquiazul en Pucela. Dos derrotas, con nueve goles encajados (4-0 y 5-0) y ninguno a favor. Únicamente cinco victorias a lo largo de más de 90 años de enfrentamientos. Un paupérrimo 11 % de éxito que evidencia los fantasmas que Antonio Hidalgo y los suyos deben enterrar este domingo para alcanzar la gloria. Los únicos grandes estadios de España en los que el Dépor tiene un porcentaje de victorias menor son el del Atlético de Madrid (9 %), el Santiago Bernabéu (8 %) y el Camp Nou (6 %).

Hay algo en Valladolid que provoca que el Dépor nunca se sienta cómodo. Un gafe que ha traspasado décadas y que se refleja también en la racha vigente. No es cosa del blanco y negro. Porque para encontrar la última vez que el equipo blanquiazul celebró a domicilio frente al conjunto pucelano fue en febrero de 2003. Entonces, dirigido por Javier Irureta, Makaay marcó el gol que permitió al cuadro herculino regresar con los tres puntos (0-1). Desde entonces van ya siete encuentros sin celebrar un triunfo… y casi 20 años sin marcar un tanto, desde que Riki pusiera el definitivo 2-2 en septiembre de 2007 en un partido en el que también marcó Guardado.

Rival directo en el ascenso de Oltra

Todo lo que rodea al encuentro es muy diferente a lo que sería cualquier otra visita del Deportivo al Valladolid. Principalmente porque el equipo coruñés es el mejor visitante de la categoría y los locales no se jugarán absolutamente nada después de una temporada decepcionante en la que han respirado después de conseguir la permanencia cuando debían estar peleando también por volver a la máxima categoría.

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A esto hay que añadir que Segunda División es el escenario donde el conjunto blanquiazul mejor balance presenta en Zorrilla. 3 victorias en 15 encuentros, aunque solo una en el presente siglo. Eso sí, un precedente positivo para el deportivismo. Porque el Valladolid fue uno de los rivales que elevó la exigencia del ascenso de la 2011-12 con José Luis Oltra a los mandos y ese récord de puntos todavía imbatido. En diciembre de 2011, el Dépor sacó un valioso punto (0-0) en su camino de regreso a la élite, en un curso en el que el Valladolid también acabó subiendo en el playoff.

Freno a la reacción con Vázquez

Esa fue la antepenúltima visita a Pucela. La última se dio en la temporada siguiente, ya en Primera, con ambos equipos jugándose la salvación. Y el desenlace fue negativo a pesar de que el equipo deportivista había reaccionado con Fernando Vázquez y llegaba en una racha de siete sin perder. En un partido de mucho miedo y nervios, el triunfo se quedó en Zorrilla gracias a un tanto de Javi Guerra a la salida de un córner y a un gol anulado por un polémico fuera de juego de Nelson Oliveira decretado por Mateu Lahoz y su asistente. El Valladolid se salvó matemáticamente con esos tres puntos y el Dépor empezó a cavar lo que terminaría un nuevo descenso a la categoría de plata.

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No es mucho más favorable la muestra en Copa, porque incluso el trayecto que terminó en una de las grandes alegrías de la historia, la del Centenariazo, llegó después de una derrota en cuartos (2-1) con mucho sufrimiento para hacer valer el 2-0 de Riazor. Por supuesto, el torneo del KO también dejó una de las grandes polémicas arbitrales para el recuerdo. La que perpetró Soriano Aladrén en la semifinal de 1989, cuando después de permitir durante todo el encuentro el juego brusco local, concedió de forma cuestionable el 1-0 que mandaba la eliminatoria a la prórroga, en la que Peña sentenció al cuadro herculino.

En 1991 tuvo que arder la cubierta de Preferencia como preludio al ascenso ante el Murcia. Hace dos años, ante el Barça Atlètic en Riazor, un conato en el bus del equipo a la llegada al estadio espantó los malos augurios. Para regresar a Primera ocho años después, al Deportivo le toca ahora, aunque solo sea de manera figurada, quemar el meigallo de Valladolid.