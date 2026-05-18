Unos de Nuevo | Así vimos el Deportivo 2-1 Andorra

El Dépor sumó tres puntos de oro ante el Andorra. A pesar de que el conjunto presidido por Piqué se adelantó en el electrónico merced a un gol de Cerdà, los blanquiazules fueron capaces de darle la vuelta. Un obús de Mario Soriano directo a la escuadra y un control con música de Zaka fueron los artífices de una remontada que apunta a quedar para la historia. Ahora, el Deportivo tan solo necesita ganar al Valladolid en Pucela para ser definitivamente equipo de Primera División.