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Dépor

Unos de Nuevo | Así vimos el Deportivo 2-1 Andorra

Lucía Dávila, Xurxo Gómez, Jorge Lema y Bea Arrizado analizan el triunfo del equipo blanquiazul ante el Andorra que le permite estar a una victoria de Primera

Esther Durán
18/05/2026 14:05

El Dépor sumó tres puntos de oro ante el Andorra. A pesar de que el conjunto presidido por Piqué se adelantó en el electrónico merced a un gol de Cerdà, los blanquiazules fueron capaces de darle la vuelta. Un obús de Mario Soriano directo a la escuadra y un control con música de Zaka fueron los artífices de una remontada que apunta a quedar para la historia. Ahora, el Deportivo tan solo necesita ganar al Valladolid en Pucela para ser definitivamente equipo de Primera División.

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