Nadie quiere quedarse sin entrada para el Valladolid-Dépor: estas son las opciones para conseguirlas

La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo Quintana / Patricia G. Fraga

Fue la frase más repetida nada más terminar el encuentro del pasado domingo en Riazor. "Todos a Valladolid". Nadie parece dispuesto a perderse un hipotético ascenso del Deportivo en Zorrilla y de la alegría por el triunfo ante el Andorra se pasó al complicado proceso de conseguir una entrada para el encuentro del próximo domingo 24 de mayo (18.30 horas). Estas son las opciones que tienen todos los seguidores blanquiazules que quieran estar presentes en el estadio blanquivioleta:

Las localidades cedidas por el Valladolid al Dépor

El Valladolid ha cedido un total de 1057 entradas para la afición del Deportivo. Un primer paquete de 594 a un precio de 25 euros y un segundo de 463 a 57 euros. Como es habitual, la gestión se reparte entre el propio club coruñés, que abrió un proceso de prerreserva exclusiva para abonados, y la Federación de Peñas, que tiene el control sobre el 40% de los billetes (238 de la primera remesa y 185 de la segunda) para venderlos a los miembros de las diferentes agrupaciones, independientemente de que sean socios del Dépor o no.

Así lo vivió Riazor | "¡Todos a Valladolid!" Más información

A lo largo de este lunes se les comunicará a todos los que solicitaron su localidad si han sido agraciados en el sorteo, indicándoles también cómo es el proceso para pagar la entrada y recibirla. A partir de ese momento, tendrán hasta este martes a las 18.00 horas para finalizar la compra. Si no lo hacen, su ticket pasará al suplente, ya establecido en el primer sorteo. La fecha límite para las entradas, siempre vía online, ya que no habrá venta física, es el miércoles a las 18.00 horas.

Las entradas para socios del Valladolid, ya a la venta

La otra vía para todos aquellos deportivistas que no quieran perderse el partido de Zorrilla está precisamente en la afición pucelana. Desde este lunes a las 10.00 horas, el Valladolid ha puesto a la venta las localidades para el encuentro, que serán exclusivas para abonados. Además de entrar de forma gratuita con su carné, cada socio podrá retirar un máximo de dos billetes para la visita del Dépor.

Como el propio club indica, los abonados serán "responsables del uso y finalidad de estas", lo que no es impedimento para cederlas a quien consideren. Es decir, un seguidor del Dépor puede acudir al estadio con una localidad comprada y luego cedida por un socio del Valladolid.

Análisis | Del barro a las puertas del cielo Más información

El precio de las entradas va desde los 43 hasta los 94 euros y la venta, que estará habilitada hasta la hora del encuentro, será exclusivamente online. Las taquillas solo se abrirán dos horas antes del inicio del encuentro para resolver incidencias.