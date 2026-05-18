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Dépor

Las entradas para el Valladolid-Dépor vuelan en cuestión de horas y la reventa entra en juego

La afición pucelana agotó el papel y el club coruñés trata de conseguir más localidades ante la avalancha de peticiones

Jorge Lema
Jorge Lema
18/05/2026 14:26
La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo
La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo
Quintana / Patricia G. Fraga
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Zorrilla estará a reventar este domingo para el Valladolid-Deportivo que puede suponer el ascenso del equipo coruñés a Primera División. Que las gradas luzcan blanquiazules y no blanquivioletas es otra cuestión. Porque este lunes el club pucelano ponía a las 10.00 horas a la venta las entradas para sus socios. Al mediodía ya no quedaba ni un asiento libre.

Ya no hay billetes para el encuentro, pero esta es solo la primera fase del juego. A partir de ahora entra en escena la reventa. No hay que sumergirse ni un centímetro en internet para encontrar numerosas operaciones en las que se ponen a la venta diferentes artículos que traen de regalo una entrada para el partido.

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Mientras tanto, Dépor como Valladolid siguen tratando de gestionar la situación de la mejor manera para no tener problemas durante la semana y especialmente en el día del encuentro. El club local emitía un comunicado poco después de iniciar la venta de localidades, en el que recordaba que se trataba de un partido de alto riesgo. "No está permitida la adquisición de entradas para su posterior cesión a aficionados del club visitante, quienes tendrán que ubicarse exclusivamente en las zonas de Zorrilla habilitadas a tal efecto. Por supuesto, tampoco está permitida la reventa de abonos o entradas. Si se detecta que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta se reserva su derecho a no permitir el acceso al estadio y a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno".

Petición de más entradas

En el caso del club blanquiazul, sus esfuerzos son para conseguir más entradas que las 1.057 cedidas inicialmente por el Valladolid, pero que se quedan muy cortas ante las más de 12.000 peticiones que hicieron los abonados deportivistas.

Reventa entradas Valladolid-Dépor
Reventa entradas Valladolid-Dépor
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Este lunes el Deportivo dará a conocer el resultado del sorteo para los afortunados que podrán disponer de un asiento en Zorrilla, y que tendrán hasta mañana martes a las 18.00 horas para ejecutar el proceso de compra. Si no lo hacen, pasaría el turno para los suplentes, que tendrían 24 horas más para adquirirlas.

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