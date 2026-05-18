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Dépor

Hacer noche en Valladolid se complica: poca disponibilidad hotelera y precios disparados

Empiezan a agotarse las opciones para dormir el sábado en la localidad pucelana

Esther Durán
18/05/2026 10:28
La afición blanquiazul no falló en una cita decisiva
La afición blanquiazul no falló en una cita decisiva
Quintana / Patricia G. Fraga
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Lo saben los locales y lo saben también los forasteros. Este fin de semana, Valladolid será blanquiazul. Desde que el árbitro pitó el final del Deportivo-Andorra todo el deportivismo se puso manos a la obra para organizar lo que se espera sea uno de los desplazamientos más recordados en la historia reciente por parte de la parroquia herculina. La primera misión es conseguir una entrada, aunque es probable que carecer de billete no sea un impedimento para que muchos aficionados se desplacen igualmente. El otro reto será encontrar alojamiento, algo que empieza a ser tarea complicada.

Quizá por previsión, quizá por optimismo incontrolado, muchos deportivistas han querido curarse en salud en las últimas semanas y la disponibilidad hotelera en Valladolid ahora mismo es mínima para pernoctar de sábado a domingo. La ocupación de los hoteles es alta y los precios se han disparado en aquellos que todavía tienen habitaciones libres cerca del centro de la ciudad. Apenas hay dormitorios por debajo de los 150 euros.

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El abanico se abre un poco más si ampliamos el radio a los alrededores de la localidad pucelana, aunque encontrar un alojamiento que no supere los 100 euros la noche (siempre hablando de habitación individual para una persona), es prácticamente imposible, incluso aceptando tener que establecerse en las afueras.

Más opciones de domingo a lunes

El plan alternativo ofrece más opciones. En caso de que los desplazados prefieran viajar el propio domingo y asegurarse poder celebrar en caso de ascenso en Valladolid y dormir para regresar el lunes, podrán hacerlo sin problemas aparentes y con unos precios más asequibles. Al menos de momento. Se puede conseguir una habitación de domingo a lunes por 50 euros y hay numerosas opciones que no superan los 70.

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