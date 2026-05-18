Estas son las cuentas del Dépor: los escenarios que dan el ascenso directo en Valladolid

La afición del Dépor se citó en Riazor horas antes del encuentro ante el Andorra para recibir al equipo Quintana / Patricia G. Fraga

El Deportivo está a un paso de regresar a Primera División ocho años después. Tras el sufrido triunfo ante el Andorra, el equipo blanquiazul tiene en su mano conseguir el ascenso directo en la próxima jornada y ahorrarse la última fecha, en la que recibe a la UD Las Palmas en Riazor. Antonio Hidalgo y los suyos dependen de sí mismos para celebrar ya en Zorrilla y estas son las cuentas del ascenso:

Victoria de Primera

El escenario ideal es también el más simple. Si el Dépor consigue la victoria ante el Valladolid, jugará la próxima temporada en Primera División. No hay más. La derrota del Almería ante la UD Las Palmas y el triunfo blanquiazul contra el Andorra simplifican las matemáticas para poder celebrar con una semana de margen antes del fin de la temporada regular.

Mirar de reojo en caso de empate

Pero el buen sprint final del conjunto coruñés le ha permitido tener la opción de subir incluso si el partido en Pucela no sale favorable a sus intereses. Hay tres equipos que todavía pueden arrebatarle la segunda plaza al Dépor. Almería, Málaga y Las Palmas. En caso de sumar un único punto, el conjunto herculino necesitaría que ninguno de los tres ganase su partido para poder salir de Zorrilla siendo equipo de Primera División. Una victoria de cualquiera de los perseguidores obligaría a jugárselo todo en la última jornada.

Con derrota, pendiente del Almería

El escenario es similar en caso de que el Deportivo caiga contra un Valladolid que no se juega nada. Aun así, podría celebrar en territorio Pucelano. Pero en ese caso, además de que Málaga y Las Palmas no ganan sus encuentros de esta jornada, también necesitaría una derrota del Almería para que se mantuviera la distancia de tres puntos (y el golaveraje) entre ambos equipos.