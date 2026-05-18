El Deportivo inicia la semana de trabajo pendiente de la rodilla de Riki

Riki Rodríguez es atendido por los servicios del club tras sufrir un giro en una de sus rodillas durante el Deportivo-Andorra Quintana

Ganó el Andorra y ya trabaja pensando en Valladolid. El Deportivo inició la semana de su posible regreso a Primera División dividido en dos grupos y pendiente de la rodilla de Riki Rodríguez. Porque el mediocentro ovetense fue, junto a David Mella, el único futbolista que entrenó al margen de sus compañeros.

Cabe recordar que en una de las últimas jugadas del encuentro ante el Andorra, Riki sufrió un giro en su articulación que le hizo acabar el encuentro dolorido. Una vez el colegiado pitó el final, el centrocampista fue atendido por los servicios médicos del club. "Lo de Riki fue un giro en la rodilla", explicó Hidalgo al término del partido. El técnico también le restó trascendencia a la dolencia muscular de Mario Soriano, que acabó a duras penas el encuentro, muy fatigado en el complejo isquiotibial.

El amplio parte de guerra tras el triunfo del Dépor ante el Andorra Más información

Precisamente el madrileño sí pudo completar un entrenamiento que, en el caso de los que más jugaron, estuvo compuesto por una activación y una rueda de pases con el grupo antes de pasar a continuación al gimnasio y a la sala de fisioterapia. Mientras, el resto de futbolistas continuaron en el campo para desarrollar una tarea de finalizaciones y otra de fútbol reducido, de alta intensidad.

Este martes el equipo blanquiazul descansa antes de regresar al trabajo el miércoles para desarrollar un plan con sesión diaria hasta el sábado, cuando el equipo partirá rumbo a Valladolid para intentar cerrar el ascenso en su primera oportunidad (domingo, 18.30 horas).