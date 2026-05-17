Villares: "En mi vida imaginé que podría vivir algo así"

Diego Villares recibe la camiseta de los 200 partidos con el Dépor QUINTANA

El Deportivo superó al Andorra (2-1) en un partido en el que tuvo que remar contra viento y marea para remontar el tanto de inicial de Josep Cerdá y la sensación de inferioridad que había durante toda la primera parte en el campo. Diego Villares, capitán del Deportivo, explicó qué cambió tras el paso por los vestuarios para ser “claro merecedores de la victoria”. Los blanquiazules se quedan a solo una victoria de volver a pisar la Primera División ocho temporadas después, y el de Vilalba no podía ocultar la emoción. “En mi vida imaginé que podría vivir algo así”, confesó visiblemente emocionado.

Valoración del partido. “Alegría contenida, pero alegría al fin y al cabo. Salvo en los últimos minutos de la primera parte, nos sometieron mucho a través de la posesión de balón. Hicimos algún ajuste pequeño por dentro. El delantero ya no saltaba y se quedaba con el mediocentro. A partir de ahí controlamos algo más y estuvimos mejor. En la segunda parte fuimos claros merecedores de la victoria”.

Apoyo de Riazor. “La gente es fundamental. Nos dan ese plus y hoy se ha visto perfectamente. Casi 30.000 personas… Necesitamos dar el último paso todos juntos para poder lograrlo”.

A un paso del ascenso. “Es una alegría. Sabemos que estamos a una victoria. El final de temporada se nos hace a todos un poco largo, pero sabemos que vamos a estar muy bien acompañados”.

Otra victoria en los minutos finales. “Ya son muchos partidos. Ceuta, León… Creemos todos hasta el final y empujamos hasta que el árbitro pita. Eso da sus frutos”.

El tanto decisivo de Eddahchouri. “Lo veo perfecto, es un golazo de Zaka. Dentro del área es letal y sabemos que nos da mucho ahí”.

Emocionado por lo conseguido. “Es difícil explicarlo con palabras. Yo en mi vida había pensado que iba a poder vivir algo así”.

Acalambrado al finalizar. “Estaba pidiendo el cambio porque se me estaba subiendo todo. Hacía un calor terrible, una hora para jugar al fútbol que es regular y el campo estaba seco. El esfuerzo lo pagamos. Mario y más gente estaban acalambrados. No me dio tiempo a celebrar el gol”.

Día das Letras Galegas. “No se me ocurre un mejor escenario. Es un orgullo para alguien como yo todo esto. Es un sueño difícil de explicar. Me gustaría culminar de la mejor manera posible”.