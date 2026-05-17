Las tres claves del triunfo del Deportivo contra el Andorra

El exfutbolista del Deportivo, Carlos Brizzola, indica las tres claves que resumen la victoria del Deportivo ante el Andorra (2-1).

Ganar o ganar

Con la presión en los hombros y medio ascenso en juego ante el equipo con mayor porcentaje de posesión, la idea de Hidalgo era aguantar en bloque medio, pero no logró estar cerca del poseedor de balón y dejó de jugar. Lo pagó con el 0-1 al descanso, a pesar de generar dos grandes ocasiones antes.

Análisis | Del barro a las puertas del cielo Más información

Reajuste en el descanso

Tenía que tocar algo el técnico. El primer cambio fue la versión de Ximo Navarro, que ganó protagonismo y llegó a línea de fondo generando ocasiones de gol. En ataque, Yeremay pasó a jugar más escorado a banda, pero el movimiento clave lo firmó Mario Soriano, con un golazo que puso las tablas.

La fe de Riazor y del banquillo

Los aficionados blanquiazules olieron la sangre y se volcaron con los suyos. Los cambios volvieron a revitalizar al Dépor un fin de semana más con garra, sudor y gol. Zakaria Eddahchouri controló en el área con la calma que antes no habían tenido sus compañeros y marcó un tanto que puede valer un ascenso.