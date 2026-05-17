Las tres claves del triunfo del Deportivo contra el Andorra
Carlos Brizzola, exfutbolista blanquiazul, analiza la victoria blanquiazul en Riazor
El exfutbolista del Deportivo, Carlos Brizzola, indica las tres claves que resumen la victoria del Deportivo ante el Andorra (2-1).
Ganar o ganar
Con la presión en los hombros y medio ascenso en juego ante el equipo con mayor porcentaje de posesión, la idea de Hidalgo era aguantar en bloque medio, pero no logró estar cerca del poseedor de balón y dejó de jugar. Lo pagó con el 0-1 al descanso, a pesar de generar dos grandes ocasiones antes.
Reajuste en el descanso
Tenía que tocar algo el técnico. El primer cambio fue la versión de Ximo Navarro, que ganó protagonismo y llegó a línea de fondo generando ocasiones de gol. En ataque, Yeremay pasó a jugar más escorado a banda, pero el movimiento clave lo firmó Mario Soriano, con un golazo que puso las tablas.
La fe de Riazor y del banquillo
Los aficionados blanquiazules olieron la sangre y se volcaron con los suyos. Los cambios volvieron a revitalizar al Dépor un fin de semana más con garra, sudor y gol. Zakaria Eddahchouri controló en el área con la calma que antes no habían tenido sus compañeros y marcó un tanto que puede valer un ascenso.