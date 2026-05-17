El 1x1 del rival | La osadía de un Andorra que compite con descaro

Los jugadores del Andorra celebran un gol en el partido en casa contra el Cádiz FC Andorra

La alegría y el atrevimiento del Andorrra son las claves que le han llevado a convertirse en el equipo revelación de LaLiga Hypermotion y optar al playoff a falta de tan solo tres jornadas para el final de temporada. Pese a ser un recién ascendido, el conjunto tricolor ha demostrado una personalidad impropia de un ‘nuevo’ en la categoría.

Jesús Owono. 24 años. 17 partidos. 1.530 minutos. 18 goles encajados

La portería del Principado ha cambiado de dueño varias veces esta temporada. El ecuatoguineano comenzó como suplente, a la sombra de Yaakobishvili, y no fue hasta la octava jornada cuando se puso entre los palos por primera vez. Fue un hola y adiós. Pese a jugar otra vez esporádicamente cinco semanas después, no se asentó como titular hasta principios del mes de marzo. Owono llegó este verano al club procedente del Deportivo Alavés, con el que siempre disputó la Copa del Rey. Es irregular y flojo en el juego de pies.

Thomas Carrique. 26 años. 36 partidos. 2.874 minutos. 0 goles anotados.

El lateral derecho francés ha sido la competencia de Alex Petxarroman durante este curso. El vasco le ganó la partida el pasado fin de semana ante Las Palmas y regresó al once inicial tras siete partidos en el banquillo. Carrique solo ha sido suplente en tres ocasiones durante esta temporada y apunta a regresar a los planes de Carles Manso ante el Deportivo. Formó parte del filial del Celta que coincidió con los blanquiazules tres años en el barro. Es rápido, tiene un largo recorrido y genera peligro con sus incorporaciones a campo contrario.

Diego Alende. 28 años. 20 partidos. 1.521 minutos. 1 gol anotado

Nacido en Santiago de Compostela, también vistió de celeste. Acumula trece encuentros seguidos de inicio y se ha erigido como el central de más confianza para Carles Manso. Esta es su tercera temporada en Andorra, en la que se está asentando en el fútbol profesional. Destaca por ser su capacidad para salir con el balón jugado desde atrás. Pese a no ser muy alto (180 centímetros) también tiene un buen juego aéreo.

Gael Alonso. 23 años. 36 partidos. 3.043 minutos. 2 goles anotados

El vigués se desvinculó en el mercado estival del Celta para firmar con el conjunto andorrano hasta 2028. Era un indiscutible para Claudio Giráldez en el segundo equipo, hasta que una fractura de escafoides le dejó siete meses fuera de combate.

Martí Vilà. 26 años. 23 partidos. 1.657 minutos. 1 gol anotado

Militó en el Fabril en la temporada 2019-20, con Luisito como técnico. El barcelonés vive su quinta temporada como lateral izquierdo en el combinado andorrano y es uno de los capitanes del vestuario. Consiguió dos veces el ascenso de Primera Federación a Segunda División. Es rápido, con buena conducción de balón y da mucha amplitud al equipo.

Marc Domènech. 23 años. 35 partidos. 2.022 minutos. 2 goles anotados

Formado entre la cantera del Barça y la del Damm. Se trata de un centrocampista posicional con buen trato de pelota e inteligente para, sin destacar en defensa, dar equilibrio a un equipo atrevido y alegre en campo contrario. “Soy un jugador asociativo, de tener el balón y hacer jugar al equipo”.

Daniel Villahermosa. 24 años. 38 partidos. 2.960 minutos. 7 goles anotados

Lleva temporada y media haciendo disfrutar a los seguidores del Andorra. No pasa inadvertido. Es un centrocampista de gran talento que se echa el equipo a sus espaldas y, además de jugar, marca goles. Termina contrato en junio y ya son varios clubes los que le han echado el ojo.

Efe Akman. 20 años. 19 partidos. 1.208 minutos. 1 gol anotado

Centrocampista turco firmado por cuatro cursos desde el Galatasaray. Representa el fútbol de su tierra a la perfección. Tan pasional como desordenado. Juega en la base y ayuda a sacar el balón jugado desde atrás con su capacidad de asociarse y romper líneas a través del pase.

Yeray Cabanzón. 22 años. 15 partidos. 770 minutos. 2 goles anotados

Llegó a préstamo en invierno por el Racing, con el que comenzó la Liga tras ganarse una ficha en la Ponferradina la pasada campaña. Es un extremo eléctrico, veloz y con un potente tren inferior. Le cuesta entrar en juego cuando el equipo contrario se refugia cerca de su portería porque destaca con espacios para correr y no es muy fino para combinar.

Manu Nieto. 28 años. 29 partidos. 1.312 minutos. 5 goles anotados

Con Lautaro de León y Théo Le Normand lesionados, el punta cordobés apunta a regresar a la punta de ataque tras varias jornadas partiendo desde el costado. Vive su tercera etapa en el Andorra. Es un delantero alto, incómodo en los duelos y que aguanta bien el balón de espaldas a porterías.

Josep Cerdà. 22 años. 20 partidos. 1.254 minutos. 9 goles anotados

Fue una de las claves para conseguir el ascenso a Segunda, pero esta temporada ha sido la de su consagración. Es un extremo que llama la atención por la forma que tiene de conducir y sortear rivales a máxima velocidad y con el balón pegado a él. Juega a banda y suele buscar la diagonal.