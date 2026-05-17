El 1x1 del Dépor contra el Andorra: Mario y Zaka clavan la bandera del ascenso

Once del Dépor ante el Andorra PATRICIA G. FRAGA

Estas son nuestras notas a los jugadores del Deportivo en la victoria por 2-1 ante el Andorra en el penúltimo partido del curso en Riazor.

ÁLVARO FERLLO. Vencido (6). Optó por el juega directo a última línea ante la presión a pares del Andorra. Estuvo impreciso en los golpeos y causó el primer enfado de Hidalgo. No pudo hacer nada en el gol y evitó uno en propia de Ximo.

ALTIMIRA. De menos a más. (6). Mucho mejor en la segunda mitad. No tuvo oportunidad de intervenir en ataque en el primer tiempo, pero creció en importancia en el juego al empezar a contactar con Ximo.

XIMO NAVARRO. Muy correcto (7). No le quedó otra que recular en el 0-1 al estar atacado por hasta tres hombres. Insuperable en la segunda mitad, llegando en repetidas ocasiones a línea de fondo.

ARNAU COMAS. Fiable (6). Llevaba seis jornadas sin ser titular y cumplió. Sujetó bien a Manu Nieto de espaldas y no pasó apuros.

MIGUEL LOUREIRO. Con dificultades (6). Le costó llegar hasta la posición de Cabanzón cuando Quagliata saltaba a lateral y el cogía a extremo. Llegó muchas veces tarde y volvió a sufrir con balón desde el perfil izquierdo.

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QUAGLIATA. Descontrolado (6). Sin Yeremay en banda, solo él podía dar línea de pase por fuera a Loureiro, pero tenía demasiada altura y nunca podía recibir. En la segunda parte fue otro. Ganó los duelos e incluso se atrevió a tirar al ver a Owono adelantado.

DIEGO VILLARES. Omnipresente (7). Cortó varias progresiones peligrosas, pero había demasiados agujeros que tapar y no dio abasto. Filtró un gran pase a Ximo que a punto estuvo de terminar en gol, aunque el línea había señalado fuera de juego. Terminó asfixiado.

LUISMI CRUZ. Desacertado (5). No tuvo la precisión de otros días al combinar. Perdió el balón en la jugada que acabó en gol de los visitantes y fue el primer cambio de Antonio Hidalgo.

YEREMAY. Encendido (6). Hidalgo varió su posición y le situó como el hombre más adelantado junto a Bil. Se equivocó en la toma de decisiones varias veces, pero siempre que entraba en juego, el Depor encontraba ventajas a través de sus giros o arrancadas.

BIL NSONGO. Oxígeno (8). Se asoció muy bien con balón, tanto para descargar como para lanzar a Yere hacia portería rival. Desaprovechó una gran ocasión en la primera parte con un tiro que se marchó fuera.

EL MEJOR. MARIO SORIANO (9). Volvió a ser la solución a todos los bloqueos que estaba sufriendo el Deportivo. Ante la incapacidad de construir, se ofreció, retuvo el balón y encontró los caminos para que el equipo avanzase. Pero su obra no quedó ahí. Hidalgo le pidió en ruedas de prensa más presencia en la zona de peligro, y el madrileño obedeció. Levantó la mirada, se alejó la pelota y la clavó en la escuadra para hacer el empate. Uno de los goles de la temporada.

Los cambios

NOÉ CARRILLO. Revulsivo (6). Fue el primer cambio y dio más presencia al Dépor en el área.

EDDAHCHOURI. Goleador (8). Puso la calma que le había faltado a todo el equipo. Un sutil toque al defensor para ganarle el sitio, un control perfecto y un gol con el interior del pie que puede valer medio ascenso.

ESCUDERO. Peligro (6). Sirvió un saque de esquina directo a la cabeza de Mario Soriano, que estaba completamente solo, y la jugada casi acaba en gol.

STOICHKOV. Sacrificio (5). Sumó piernas para que el equipo no se hundiera y pudiese seguir apretando arriba.

RIKI. Relevo (5). Entró por Diego Villares a siete minutos para el final