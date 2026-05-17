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Dépor

Eddahchouri: "He pagado todo el apoyo del deportivismo con ese gol"

El delantero neerlandés fue protagonista del Deportivo 2-1 Andorra como autor del gol del triunfo saliendo desde el banquillo

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
17/05/2026 16:57
Zakaria Eddahchouri levanta el banderín tras su gol ante el Andorra
Zakaria Eddahchouri levanta el banderín tras su gol ante el Andorra
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Zakaria Eddahchouri fue uno de los protagonistas del Deportivo 2-1 Andorra al anotar el tanto de la remontada a pase de Bil Nsongo. El neerlandés compareció después ante los medios y reconoció que la fuerza de Riazor fue clave para lograr ese tanto de la victoria y quedarse a un paso del ascenso.

Sensación tras el gol. "Estoy muy contento con los tres puntos. Sentí algo muy bonito al marcar el gol, con el apoyo de los deportivistas. He pagado todo ese apoyo con un gol. Estoy muy alegre y muy contento".

La celebración con el banderín. "Tengo cierta intuición y cuando salí, me sentí bien. Vi el banderín y lo hice".

Aportación desde el banquillo. "Yo creo que tenemos un gran equipo. Todos juntos. Cuando salgo desde el banquillo, solo pienso en ayudar. Es una temporada muy importante. Estamos a falta de dos finales y siempre intento hacer bien mi trabajo, ayudar a mis compañeros y al Deportivo".

Posible ascenso en Valladolid. "Vamos poco a poco. Este ha sido un buen partido y queda la próxima semana. Pero poco a poco".

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