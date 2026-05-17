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Deportivo-Andorra en directo | Previa, goles y minuto a minuto de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion
Sigue todos los detalles del encuentro entre el Dépor y el Andorra (14.00 horas), en el que el equipo blanquiazul busca dar un paso de gigante hacia el ascenso
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Andorra
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Juan Carlos Escotet, presente
Como viene siendo habitual, el presidente del club blanquiazul no se perdió la llegada de la plantilla al estadio
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Trucos para todo
La afición del Dépor apuró las opciones para animar desde lo más cerca posible a sus ídolos en el recibimiento de Riazor
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¡Ya estamos en directo desde Riazor!
El Dépor busca ante el Andorra (14.00 horas) dar un paso de gigante hacia Primera División. La derrota del Almería ayer deja el ascenso a dos victorias y el equipo blanquiazul quiere lograr hoy la primera