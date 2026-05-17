Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Deportivo-Andorra en directo | Previa, goles y minuto a minuto de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion

Sigue todos los detalles del encuentro entre el Dépor y el Andorra (14.00 horas), en el que el equipo blanquiazul busca dar un paso de gigante hacia el ascenso

Bea Arrizado
Bea Arrizado
17/05/2026 12:32
Deportivo-Andorra, en directo
Deportivo-Andorra, en directo
Dépor
-
Andorra
Previa

Juan Carlos Escotet, presente

Como viene siendo habitual, el presidente del club blanquiazul no se perdió la llegada de la plantilla al estadio

Previa

Trucos para todo

La afición del Dépor apuró las opciones para animar desde lo más cerca posible a sus ídolos en el recibimiento de Riazor

Previa

¡Ya estamos en directo desde Riazor!

El Dépor busca ante el Andorra (14.00 horas) dar un paso de gigante hacia Primera División. La derrota del Almería ayer deja el ascenso a dos victorias y el equipo blanquiazul quiere lograr hoy la primera

Te puede interesar

Bil Nsongo en una jugada del Cádiz-Dépor

El Deportivo suma tres puntos en Cádiz merced a un gol de Stoichkov en la recta final (0-1)
Lucía Dávila
Riki controla la pelota en El Plantío

ASÍ FUE | Burgos 1-1 Deportivo: Una polémica intervención del VAR priva al Dépor de dos puntos
Lucía Dávila
Pablo Vázquez y Nsongo Bil persiguen el balón

Así fue | El Deportivo rasca un empate ante el Sporting de Gijón a balón parado (1-1)
Jorge Lema
Juan Carlos Escotet, Inés Rey y Valentín González Formoso, en el Palacio de María Pita

Así fue la comparecencia conjunta de Inés Rey y Juan Carlos Escotet
Dani Fernández