Ser guardameta, una profesión de riesgo contra el Deportivo

Quagliata celebra su gol ante el Córdoba JAVIER ALBORES

Es probable que todos hayamos escuchado esta temporada, y las demás, que el Deportivo siempre hace internacionales a los porteros rivales. Teniendo en cuenta la tensión con la que se viven los partidos y que la última impresión es la que se queda grabada, la sensación puede ser acertada. Pero si echamos un vistazo a los datos, especialmente a los acumulados a lo largo del presente curso, puede comprobarse cómo la realidad es totalmente opuesta. Ser guardameta de Segunda División y enfrentarse al Dépor es una profesión de riesgo.

Lo confiesan a menudo los arqueros. Todos, sin excepción. No hay peor trago cuando uno se coloca bajo palos que encajar gol cada vez que te rematan. Aunque ese remate sea inapelable y como portero uno sepa que es imposible llegar. Al fin y al cabo, lo que pasa de la línea hacia adentro siempre es responsabilidad última de quien la defiende. Y ahí es donde el equipo blanquiazul castiga además de forma paradójica. No sobresale por su puntería, pero es uno de los conjuntos de la categoría de plata que menos disparos necesita para marcar gol.

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La escuadra blanquiazul está muy arriba en lo que se refiere a la producción ofensiva. Es uno de los mejores ataques de la categoría, pero para colarse en esa élite ha seguido un camino diferente al del resto de arsenales de plata. Porque no es el grupo dirigido por Antonio Hidalgo uno que destaque por su puntería. Pero a base de volumen, de insistir y de llamar a la puerta, consigue materializar un número importante de ocasiones. El Dépor es el 7º en número de remates (511), aunque baja hasta el puesto 14º si lo que se mide es el porcentaje que van entre los tres palos (172 para un 33,7 %). El Racing, que lidera también esta clasificación, dirige a puerta más del 41 % de sus remates y el Almería se acerca al 37 %.

Imparable

El caso es que cuando el Dépor acierta, lo hace con maldad. Con ese veneno que siempre ha pedido Hidalgo y que seguramente al equipo le falta cuando se acerca al área, no cuando tiene que buscar esos rincones de la portería a los que los guardametas no son capaces de llegar. Así lo refleja la estadística de porcentaje de paradas que los arqueros rivales le hacen al conjunto blanquiazul. Un dato que, viendo quién lo lidera, tiene una relevancia decisiva y al mismo tiempo refleja lo complejos que son de detener los tiros del equipo coruñés, teniendo en cuenta la compañía en lo más alto de la clasificación. El mejor en este registro, de nuevo, es el Racing de Santander, al que los porteros le detienen un 64 % de los disparos. El conjunto cántabro, que sale a más de dos goles por partido (81), apenas permite que los metas rivales le detengan uno de cada dos ensayos. Pero es que el segundo en la tabla ya es el Deportivo, que no permite ni un 68 % de éxito a los arqueros.

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Y es que la calidad de las ocasiones del conjunto deportivista se mide también en el número de disparos que necesita para hacer un gol. Es cuarto en esta categoría, por detrás, claro, de Racing y Almería, además de un Málaga que también sabe cómo golpear cuando tiene oportunidad. Al grupo herculino le bastan menos de nueve remates para ver puerta.

Tiradores discretos

La gran temporada que está teniendo el Deportivo, uno de los equipos más equilibrados de LaLiga Hypermotion, está asentada sobre el poder de un grupo en el que la gran individualidad, Yeremay, ha tenido un rendimiento irregular, especialmente en esta recta final en la que lo han lastrado los problemas físicos.

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No tiene ningún goleador en el top 15 de la categoría (el primero es el canario, con 11 tantos, en el puesto 16), y sus jugadores tampoco se han caracterizado por gozar de una gran puntería este curso. Al menos si hablamos de la foto grande, porque, como los números del equipo reflejan, la puntualidad de sus atacantes ha sido quirúrgica. El ‘10’ es el que más remata del equipo, con 96 intentos (séptimo de la Liga), pero su porcentaje de acierto es de apenas un 34,4 %. Los mejores en esta faceta son David Mella, que solo ha rematado 25 veces, pero ha encontrado portería prácticamente en la mitad, y Eddahchouri, con 55 disparos y un 45,5 % de envíos entre los tres palos. Además de Yere y Zaka, en 39 partidos solo Mario Soriano ha superado los 50 disparos en un grupo de tiradores más que discreto en el cuadro coruñés.