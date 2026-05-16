Nueve de doce con el ascenso a mano

El Deportivo que saltó al campo de Garellano en la penúltima jornada del curso 1961-62 ya sabiéndose equipo de Primera, en una de las 12 ocasiones en que dependió de sí mismo a tres jornadas del final CEDIDA

Solo los decepcionantes años 80 manchan el rendimiento del Deportivo en las ocasiones en que transitaba por la categoría de plata con ventaja para ascender a Primera a estas alturas del campeonato. El Deportivo dependió de sí mismo a 3 jornadas del final para subir en 12 oportunidades a lo largo de su existencia. Y sacó provecho de sus mayores opciones en el 75% de las mismas: 9.

Un pleno de triunfos en las jornadas que restan garantiza el regreso a la división de honor al cuadro deportivista después de ocho años de ausencia. Sin embargo, los precedentes con el escenario actual no son halagüeños en ese aspecto. El conjunto blanquiazul solo fue capaz de vencer los tres encuentros en una de esas 12 temporadas. Aunque, quién sabe, quizá no sea necesario el pleno.

Las rachas y su peso en los ascensos del Deportivo Más información

1945-46

Pos. a 3 jornadas del final: 2º

Ptos. en las 3 jornadas: 4 de 6

Posición final: 2º

El Dépor es segundo –subían dos de manera directa– tras 23 jornadas (eran 26) con 29 puntos, cuatro más que el Córdoba, tercero con 25, y el Nàstic, cuarto con 25.

Muy mal se le tenía que dar para no conseguir el objetivo. Empata en Mallorca (0-0), gana en Ferrol (0-1) donde ya festeja el ascenso matemático con una semana de antelación y empata en Riazor con el Salamanca (3-3) en la celebración del retorno a Primera.

1947-48

Pos. a 3 jornadas del final: 2º

Ptos. en las 3 jornadas: 4 de 6

Posición final: 2º

Con el mismo sistema que dos años antes, el Dépor ocupa la segunda plaza después de 23 jornadas (eran 26) con 29 puntos, por detrás de Valladolid (31) y por delante de Málaga y Hércules, ambos con 26.

Con el 7-0 al Castellón logra el ascenso matemático –gracias a las derrotas del Málaga ante el Levante (4-1) y del Hércules en Barakaldo (4-0)– con dos partidos aún por delante. En los mismos, gana al Racing de Ferrol (2-0) y pierde en Valladolid (2-1). Una victoria en la última jornada le otorgaría el que habría sido su primer título de la segunda categoría nacional.

1961-62

Pos. a 3 jornadas del final: 1º

Ptos. en las 3 jornadas: 3 de 6

Posición final: 1º

El Deportivo es líder tras 27 jornadas (eran 30) con 40 puntos (solo sube uno directamente porque hay dos grupos y el segundo juega un playoff), cuatro más que Valladolid (36) y seis más que Ourense (34).

El Deportivo gana al Sabadell (5-1) y asciende matemáticamente antes de saltar al campo bilbaíno de Garellano, donde cae con el Indautxu (2-0), porque el Valladolid ya había perdido su partido matinal en Madrid ante el Plus Ultra (1-0). Precisamente el club vinculado al Real Madrid es el rival en la fiesta del ascenso en Riazor, en la jornada final (1-1).

1963-64

Pos. a 3 jornadas del final: 1º

Ptos. en las 3 jornadas: 3 de 6

Posición final: 1º

El equipo blanquiazul lidera el grupo 1 de Segunda División con 39 puntos, cuatro más que el Sporting de Gijón (35) y nada menos siete más que la Real Sociedad y el Europa de Barcelona (32), en una liga en la que asciende solamente el campeón de cada grupo.

También lo tenía mascado el conjunto coruñés, que aprovecha su primera bala para subir, en un histórico derbi contra el Celta en Riazor (2-1), la única vez en que los blanquiazules resuelven un duelo ante su eterno rival celebrando un salto de categoría. Después, ya sin nada en juego, empata en casa ante el Indautxu (0-0) y cae en Pamplona frente al Osasuna (4-1).

Ascenso de 1964 ante el Celta en Riazor Archivo RC Deportivo

1965-66

Pos. a 3 jornadas del final: 1º

Ptos. en las 3 jornadas: 5 de 6

Posición final: 1º

El Deportivo comanda el grupo 1 tras la disputa de la 27ª fecha con 38 puntos, tres más que el Celta de Vigo (35) y cuatro más que el Sporting de Gijón (34). También sube solamente el primer clasificado ya que de nuevo hay dos grupos.

Los futbolistas blanquiazules vencen al Langreo (4-0) y certifican el salto a Primera con un empate en Barcelona ante el filial azulgrana, el Condal (2-2). En la celebración del ascenso ante su parroquia suma un nuevo triunfo, frente al Sporting de Gijón (5-1).

1967-68

Pos. a 3 jornadas del final: 1º

Ptos. en las 3 jornadas: 4 de 6

Posición final: 1º

Los deportivistas son líderes con 39 puntos después de la celebración de 27 jornadas, con tres unidades de ventaja sobre el Valladolid (36) y seis sobre el Sporting de Gijón (33). Como en las dos situaciones propicias anteriores, solamente sube de manera directa el primer clasificado.

El Deportivo pierde en casa ante el Rayo (0-1) pero certifica el ascenso en la penúltima jornada ganando al Oviedo en el Carlos Tartiere con un solitario gol de Morilla (0-1) y cierra la Liga derrotando en Riazor al Badajoz (2-1).

1970-71

Pos. a 3 jornadas del final: 5º

Ptos. en las 3 jornadas: 4 de 6

Posición final: 3º

Gol de Beci al Rayo Vallecano en 1971

El Deportivo ocupa la quinta plaza después de 35 jornadas (son 38) en una temporada en la que ascienden directamente los cuatro primeros debido a la ampliación de 16 a 18 equipos en Primera. Sin embargo, se encuentra empatado con el tercero (Córdoba) y el cuarto (Rayo) a 41 puntos. Los vallecanos precisamente son su rival en la última jornada, por lo que si los blanquiazules ganan los tres partidos serán 100% equipo de Primera.

El conjunto dirigido por Arsenio Iglesias gana en Riazor al Racing de Santander (2-0) y pese a perder en Ferrol (1-0) y que el Rayo gana sus dos partidos, llega con opciones a la última jornada, porque en Vallecas, en el encuentro de la primera vuelta, rescata un empate (1-1). Así que cualquier victoria ante la formación franjirroja le da el regreso a la división de honor, como así se produce gracias al célebre cabezazo de Beci (1-0).

1982-83

Pos. a 3 jornadas del final: 3º

Ptos. en las 3 jornadas: 3 de 6

Posición final: 4º

Después de 35 jornadas (son 38), el Deportivo ocupa la tercera posición de la tabla (ascienden los tres primeros) con 43 puntos, por detrás de Murcia (50) y Mallorca (46) y por delante de Cádiz y Palencia, ambos con 41.

El Deportivo gana en Sabadell (1-2), lo que le da la oportunidad de ascender con una victoria o dos empates. Los blanquiazules empatan en Jaén frente al Linares (0-0) en un recordado biscotto, ya que los andaluces evitan matemáticamente el descenso y los coruñeses quedan a un empate en casa del ascenso. Pero ni victoria ni empate. El Deportivo cae ante el Rayo (1-2), lo que le deja en la cuarta plaza, empatado a puntos con el tercero, el Mallorca, que da el salto a Primera División gracias al golaveraje particular por el 3-0 en el Luis Sitjar y el 3-1 en Riazor.

1985-86

Pos. a 3 jornadas del final: 2º

Ptos. en las 3 jornadas: 4 de 6

Posición final: 6º

Once del Deportivo que perdió en Oviedo en el partido de los 'niños del ascenso' en la temporada 1985-86 Archivo El Ideal Gallego

Mismo formato que el caso anterior, con 38 jornadas y tres ascensos directos. El Deportivo es segundo después de 35 partidos, con 41 puntos, por detrás del Murcia (49) y por delante de Sabadell, Castellón y Mallorca (40) y Oviedo, Elche y Bilbao Athletic (39).

Los blanquiazules golean al Albacete en Riazor (3-0), pero caen en el polémico partido de los ‘niños del ascenso’ en el Carlos Tartiere (1-0). La victoria en la última jornada frente al Tenerife (2-1) resulta estéril. Sabadell y Mallorca (46 puntos) ganan sus tres encuentros y completan el trío de Primera junto al Murcia (52), por delante de Elche, Castellón y Deportivo, empatados a 45 puntos.

1986-87

Pos. a 3 jornadas del final: 1º

Ptos. en las 3 jornadas: 1 de 6

Posición final: 3º

El año del playoff, la liguilla de 10 jornadas tras la liga de 34 encuentros que determina títulos, ascensos y descensos en Primera División, es otra de las pesadillas blanquiazules. El Dépor llega líder del grupo B1 con 50 puntos, uno más que Sestao y Celta (49). Los campeones de los grupos A1 y B1, además del mejor segundo, tienen el premio del ascenso.

Los blanquiazules ni siquiera necesitan ganar todos los partidos. Sin embargo, la derrota ante los vigueses en Riazor (0-1) con el tristemente famoso penalti de Alvelo dos metros fuera del área tumba a los pupilos de Eusebio Ríos, que acaban empatando en Málaga (2-2) y perdiendo en el Anxo Carro de Lugo por el cierre de Riazor debido a los disturbios contra el Celta tras el polémico arbitraje del asturiano Manuel Díaz Vega frente al Castellón (0-2).

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2011-12

Pos. a 3 jornadas del final: 1º

Ptos. en las 3 jornadas: 9 de 9

Posición final: 1º

Xisco celebra su gol ante el Huesca que selló el ascenso a Primera en mayo de 2012 Quintana

El Deportivo comanda la tabla tras 39 partidos (de un total de 42) con 82 puntos, cuatro más que el segundo (Celta) y el tercero (Valladolid), ambos con 78. Suben directamente los dos primeros y el tercero va al playoff de ascenso junto a cuarto, quinto y sexto.

El Dépor vence en Tarragona (1-2) y sentencia su ascenso en la penúltima jornada en Riazor frente al Huesca (2-1). Gana también en la última jornada al Villarreal B en su campo (0-1), para establecer el récord histórico de puntos de la categoría: 91.

Es la única vez en que, dependiendo de sí mismo para ascender con solo 3 jornadas por delante, el Deportivo gana los 3 partidos que en el presente curso le valdrían el salto de categoría pase lo que pase en el resto de encuentros.

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2013-14

Pos. a 3 jornadas del final: 1º

Ptos. en las 3 jornadas: 3 de 9

Posición final: 2º

El último ascenso a Primera División está casi hecho a tres jornadas del final. El cuadro coruñés ocupa la primera posición con 66 puntos, por delante de Eibar (64), Barça B (60, pero que no cuenta a efectos de ascenso y playoff) y Las Palmas (60).

Pese a perder en Los Pajaritos contra el Numancia (2-1), el retorno a Primera se produce en la penúltima jornada al vencer en Riazor al Jaén (1-0). El cierre liguero es con una nueva derrota, ante el Girona en Montilivi (3-1).