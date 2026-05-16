Melero López 'vuelve' a Riazor: de la mano de Eddachouri ante el Leganés a asistir en el VAR el Dépor-Andorra

Melero López durante el Deportivo-Leganés Germán Barreiros

Mario Melero López vuelve este domingo a figurar entre el equipo arbitral que dirigirá al Deportivo en Riazor, aunque esta vez desde Las Rozas y como asistente VAR.

El colegiado malagueño ha sido designado para el Deportivo-Andorra de este domingo a las 14.00 horas en Riazor como asistente VAR, acompañando así a Luis Mario Milla, árbitro VAR principal.

Melero López fue quien señaló penalti por mano de Zakaria Eddahchouri en el último duelo que se disputó en Riazor, tras llamada por vía interna de parte de Alejandro Ojaos para que corrigiese su decisión inicial y, finalmente, diese paso a la señalización de la pena máxima.

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Dos semanas después de que Álvaro Ferllo se vistiese de héroe y atajase el disparo de Diawara, los de Antonio Hidalgo regresan a su estadio, con la sorprendente noticia de que se reencontrarán en su camino con Melero López. No se verás las caras, pero sí que formará parte, desde Madrid, del cuerpo arbitral que imparta justicia sobre el verde.

Melero López no estará esta vez entre los 22 protagonistas. Manuel Jesús Orellana, asistido por Ángel Ramos y José Manuel Sarmiento, será el colegiado principal del choque entre coruñeses y andorranos, que promete estar cargado de intensidad por los objetivos que hay en juego, con Riazor lleno hasta la bandera.

Alfonso Costoya, como anteriormente, volverá a ser el informador oficial de la nueva actuación arbitral que le depara este domingo al deportivismo.