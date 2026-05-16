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Dépor

La derrota del Almería pone al Deportivo a dos victorias de Primera

El rival por el ascenso cayó ante Las Palmas (1-2) y allana el camino del Deportivo hacia la máxima categoría 

Dani Fernández
Dani Fernández
16/05/2026 20:32
Enrique Clemente celebra el tanto del empate de Las Palmas en campo del Almería
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La jornada de sábado en LaLiga Hypermotion ha ido tan fuerte como se esperaba. No solo por los seis partidos que en poco más de seis horas se han disputado, sino también porque el Deportivo ya sabe que está a tan solo dos victorias de ascender a Primera División.

Se las prometían felices en el Almería Stadium. Un Adrián Embarba que estaba de dulce adelantó a los rojiblancos a la hora de partido. El gol situaba al Deportivo en tercera posición, fuera del ascenso directo y por detrás de los de Rubi. Pero eso duró 18 minutos. Una maniobra de 'killer' total de Enrique Clemente devolvió la igualada al electrónico a falta de once para el final. Una volea al primer toque ante la que nada pudo hacer Andrés Fernández, nada más que observar, y que repartió felicidad a partes iguales en dos ciudades del norte de España, A Coruña y Racing de Santander, que les bastaba para tocar el ascenso.

El empate era positivo para ambos, pero faltaba la guinda final. Tan solo dos minutos después, Pejiño recibió el pase en profundidad de Kirian Rodríguez para citarse mano a mano con el guardameta local y hacer el 1-2 definitivo. Dos minutos de hecatombe sideral para los andaluces y una noticia muy positiva para los coruñeses.

El Deportivo afronta ahora su partido de este domingo a las 14.00 horas ante el Andorra sabiendo que una victoria les dejaría a tan solo tres puntos de la Primera División

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