Deportivo–Andorra: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 40 de LaLiga Hypermotion

Villares avanza con la pelota en el partido entre Andorra y Deportivo F. FERNÁNDEZ

Deportivo y Andorra se cruzan este domingo en el estadio de Riazor en un partido en el que ambos pugnarán por llegar a sus objetivos cuando faltan tres jornadas para el final de la Liga Hypermotion. Con el billete de ascenso directo a Primera División en juego, el conjunto herculino llega en un momento crítico y dulce a la vez. Ocupando la segunda posición de la tabla (71 puntos), el Dépor se respalda en una afición entregada y en una plantilla profunda donde las rotaciones y la "unidad B" están resultando letales para desatascar los encuentros.

Enfrente estará un equipo tricolor liberado de presiones. El Andorra de Carles Manso, cómodamente asentado en la décima posición (58 puntos) y con la permanencia asegurada, llega con la moral por las nubes tras una contundente goleada (5-1) ante Las Palmas. Con mucho talento joven y sin nada que perder, el conjunto visitante promete no ponerle las cosas nada fáciles a los locales.

📅 Horario del Deportivo-Andorra

El encuentro entre el Deportivo y el Andorra se jugará en el siguiente horario y escenario:

Día : domingo, 17 de mayo

: domingo, 17 de mayo Hora : 14.00 horas

: 14.00 horas Estadio : Riazor

: Riazor Competición: jornada 40 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Deportivo–Andorra en TV

Movistar Plus+: El canal principal para la Segunda División es LaLiga TV Hypermotion, habitualmente disponible en el dial 56 .

Orange TV: Los clientes que tengan contratado el paquete de fútbol podrán ver el encuentro sin problemas a través del dial asignado (108) para LaLiga Hypermotion.

DAZN: La plataforma de streaming deportivo también incluye los partidos de la Segunda División en sus paquetes.

Amazon Prime Video: Si tiene una cuenta Prime, puede suscribirse al canal de LaLiga SmartBank/Hypermotion dentro de la propia plataforma de Amazon para ver el partido directamente desde su aplicación.

Otras operadoras: Compañías como Vodafone, Euskaltel, Telecable o R también ofrecen este canal en sus respectivos paquetes de televisión.

La Televisión de Galicia no retransmitirá el Deportivo-Andorra

Cómo seguir el Deportivo-Andorra on-line

El partido que se celebrará en el estadio de Riazor puede seguirse puntualmente a través de la web de DXT Campeón

En la retransmisión en directo de nuestro periódico se ofrecerán todos los detalles de lo que ocurra en el partido.

Además el lunes en nuestro podcast Unos de Nuevo haremos un extenso resumen de lo sucedido.