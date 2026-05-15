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Dépor

Se complica la presencia de Charlie Patiño para el Dépor-Andorra

El centrocampista inglés trabajó al margen del grupo por segundo día consecutivo y es duda para el duelo del domingo

Lucía Dávila
Lucía Dávila
15/05/2026 13:24
Charlie Patiño, en el partido ante el Racing
Charlie Patiño, en el partido ante el Racing
Germán Barreiros
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El Deportivo completó este viernes en la Ciudad Deportiva de Abegondo la penúltima sesión de entrenamiento antes del partido de este domingo frente al Andorra en Riazor (14.00 horas). A lo largo de la semana, todo apuntaba a que Antonio Hidalgo tendría a toda la plantilla disponible para una nueva final en la lucha por el ascenso a Primera, con la ya conocida baja de David Mella, pero este viernes en rueda de prensa el técnico catalán analizó el estado físico del equipo y desveló que hay un futbolista pendiente de evolución tras no poder ejercitarse con todos el jueves.

"Prácticamente todo el mundo está en perfectas condiciones. Un poco pendientes de Charlie Patiño, que no ha podido entrenar en el último, veremos si puede en las definitivas", explicó. Y el desenlace ha sido negativo. Por segundo día consecutivo, el centrocampista inglés se ejercitó al margen del grupo por unas molestias en el aductor y tiene complicada su presencia el primero de los duelos decisivos por el ascenso.

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El conjunto coruñés continúa preparando otro encuentro clave a falta de tres jornadas para el final de la competición y la plantilla está citada de nuevo este sábado en Abegondo (10.30 horas). Se mantienen en dinámica de primer equipo, ya consolidados, Bil Nsongo y Noé Carrillo, mientras que el paso de Dipanda ha sido fugaz y este viernes ya se ha puesto de nuevo a las órdenes de Manuel Pablo.

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