Las rachas y su peso en los ascensos del Deportivo

Álex Bergantiños desborda a Rafinha en el Dépor-Barça B (2-1) de la temporada 2011-12, en el que los blanquiazules lograron su novena victoria liguera consecutiva, récord histórico del club ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo tiene su duodécimo ascenso a Primera a 3 victorias vista. La situación privilegiada del equipo se debe en gran medida a su fabulosa racha actual. Después de 10 partidos consecutivos sin perder, los blanquiazules dependen de sí mismos para regresar a la élite del fútbol nacional.

La continuidad en los resultados resulta clave en los últimos tiempos en un campeonato tan cerrado e igualado como la Segunda División. El Deportivo enganchó en la primera vuelta su mejor racha triunfal (5), pero estuvo precedida y continuada por sendas series de 5 jornadas sin cantar victoria. El Deportivo solo ha sido capaz de instalarse en la zona noble gracias al encadenado invicto actual. Pero, ¿qué importancia tuvieron esas rachas en sus anteriores once ascensos? Aquí la respuesta.

1940-41

Victorias seguidas: 5

Partidos sin perder: 14

Los jugadores del Depor que protagonizaron el primer ascenso a la máxima categoría | RC DEPORTIVO

El primer Dépor que asciende a Primera División protagoniza una auténtica heroicidad. En unos tiempos en los que el peso de jugar como local es muy grande, los blanquiazules son capaces de enlazar 14 jornadas sin conocer la derrota, 6 de ellas a domicilio.

Desde su derrota en Ibaiondo ante el Arenas de Getxo (2-1) en la 7ª jornada hasta el tropiezo también en Euskadi, en campo del Real Unión de Irún (2-0) en la 22ª jornada, el Deportivo acumula 10 victorias y 4 empates. La serie empieza con victorias ante Osasuna (6-2) y Valladolid (1-3). El empate en el Inferniño ante el Racing de Ferrol (1-1) precede a los triunfos consecutivos en el Parque de Riazor ante Real Unión y Sporting de Gijón, ambos por 3-1. El Dépor empata en Barakaldo (2-2), vence al Salamanca (3-1), iguala en Santander (2-2) y repite resultado en casa ante la Real Sociedad. A partir de entonces, 5 triunfos consecutivos: 2-5 en Avilés, 7-0 al Arenas, 0-4 al Osasuna, 2-1 al Valladolid y 2-0 al Racing de Ferrol.

Precisamente esas 5 victorias entre las jornadas 17 y 21 suponen la mejor racha triunfal de la histórica campaña que concluye con el ascenso en la promoción a partido único en el estadio de Vallecas contra el Real Murcia (2-1).

1945-46

Victorias seguidas: 5

Partidos sin perder: 8

El segundo ascenso a Primera del Deportivo se fragua en un formidable esprint final, en el que confluyen las mejores rachas positivas del curso.

El conjunto blanquiazul engancha 5 triunfos entre las jornadas 19 y 23. El Deportivo se impone a Real Sociedad (1-0), Ceuta (1-2), Córdoba (1-0), Granada (1-2) y Zaragoza (5-2). Es su mejor serie victoriosa de todo el curso.

Pero el asunto no acaba ahí, porque en los encuentros restantes hasta el final de Liga, los deportivistas tampoco pierden: empate sin goles en Mallorca, victoria en Ferrol (0-1) con la que certifica el ascenso matemático y nueva igualada en Riazor frente al Salamanca (3-3). Es decir, 8 encuentros consecutivos sin tropezar, merced a 6 victorias y 2 empates.

1947-48

Victorias seguidas: 3

Partidos sin perder: 4 (x2)

El Dépor, ante la barrera de las tres seguidas en Riazor Más información

El Deportivo pierde prácticamente un tercio de los partidos (8 de 26) en su tercer ascenso a Primera, ya en una Segunda División de grupo único de 14 equipos sin fases de ascenso o eliminatorias con los últimos clasificados de Primera. Esa gran cantidad de derrotas deriva en que las mejores series de victorias e invicto se encuentran entre las peores de los saltos blanquiazules a la división de honor.

Solo 3 victorias seguidas y solo 4 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Como en el ascenso anterior, la segunda de ellas llega en el tramo final y coincidiendo con el partido en que se cierra el ascenso de forma matemática.

El Deportivo tritura en la 22ª jornada al Mestalla (6-0), una semana después empata en Murcia (1-1) y certifica el retorno a Primera en la antepenúltima fecha barriendo en Riazor al Castellón (7-0). La racha se cierra con otra victoria en casa ante el Racing de Ferrol (2-0) en la penúltima jornada, porque en la definitiva los blanquiazules caen en Valladolid (2-1) en un partido en el que se juegan el título de campeón con los vallisoletanos.

Los 3 triunfos consecutivos se producen en las fechas 14, 15 y 16. El Deportivo barre al Mallorca (5-0), gana al Granada en Los Cármenes (1-3) y golea al Levante (4-0).

1961-62

Victorias seguidas: 3 (x2)

Partidos sin perder: 10

Plantilla del Deportivo 1961-62, celebrando su ascenso a Primera en Riazor tras la última jornada frente al Plus Ultra, tras una de sus mejores campañas goleadoras, con 68 tantos en 30 jornadas ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El ascenso de Amancio y Veloso deja unos fantásticos números tanto a nivel individual como colectivo. Aunque casualmente, pese a sufrir solamente 4 derrotas en 30 partidos, el Deportivo no es capaz de ganar más de 3 encuentros consecutivos.

La racha, eso sí, se repite. Se da en primer lugar entre las jornadas 9 y 11, con éxitos en casa ante Sporting (4-0) y Ourense (4-1) y victoria en Pasarón ante el Pontevedra (0-3). La otra llega entres las jornadas 26 y 28, con triunfos ante el cuadro pontevedrés (3-2), Sanse (1-2) y Sabadell (5-1).

Esos encuentros cierran precisamente la mejor serie sin conocer la derrota, que alcanza los 10 partidos. Antes de esos 3 éxitos, el Deportivo gana a Celta (2-0) y Burgos (1-3), empata en Riazor ante el Alavés (1-1) y en Palma contra el Baleares (1-1), derrota a Valladolid (2-0) y Sporting de Gijón (2-4) y suma un punto en Ourense (1-1).

1963-64

Victorias seguidas: 7

Partidos sin perder: 10

La máquina goleadora de Roque Olsen –el Dépor campeón de Segunda con 74 goles en 30 partidos– también deja para la posteridad sendas históricas series positivas: 7 encuentros consecutivos ganados y 10 partidos seguidos sin perder.

Contrariamente a todos los precedentes, ambas se producen en el inicio del campeonato, también solapadas. El Deportivo protagoniza un colosal primer tercio liguero, en el que gana 9 partidos y empata el restante. Comienza ganando en El Sardinero (0-2) y en Riazor contra el Badalona (3-0), antes de empatar en Hospitalet (3-3). En la 4ª jornada empieza la racha victoriosa: 2-1 a la Real Sociedad, 1-4 en Langreo, 4-1 al Sporting, 2-3 en Burgos, 8-0 al Constancia de Inca, 0-1 en Salamanca y 2-0 al Europa de Barcelona.

1965-66

Victorias seguidas: 4

Partidos sin perder: 10

La plantilla dirigida un par de años después por Enrique Orizaola también protagoniza una arrancada fantástica. Tras batir al Europa (3-0) en el debut y perder en la 2ª jornada en Atocha (4-2), enlaza 4 victorias consecutivas: Burgos (1-0), Indautxu (1-3), Racing de Santander (1-0) y Barakaldo (0-2).

A esa mejor racha victoriosa le siguen 6 encuentros más sin conocer la derrota, para elevar la serie a 10 partidos invicto, de la jornada 3 a la 12. Empate en Riazor ante el Oviedo (0-0), triunfos en Hospitalet (1-3) y ante el Osasuna (4-0), igualada en Balaídos (0-0), goleada al Badalona (4-0) y nuevo empate en Lleida (1-1).

1967-68

Victorias seguidas: 4

Partidos sin perder: 9

El plantel Pedro Eguiluz casi calca las series positivas del ascenso de Orizaola. El equipo deportivista suma un máximo de 4 éxitos consecutivos y de 9 jornadas sin hincar la rodilla.

Los vaivenes marcan la Segunda División Más información

Ambas rachas se solapan. La serie de 9 partidos invicto arranca en la 12ª jornada con un reparto de puntos en Riazor frente al Badalona (2-2), al que siguen los 4 éxitos del tirón: 0-2 en Vallecas, 2-1 al Oviedo, 0-1 en Badajoz y 3-1 a la Gimnástica de Torrelavega. Un empate en Valladolid (1-1) corta lo que iba para encadenamiento histórico, porque después llegan otros 3 triunfos más, frente a Lleida (3-1), Burgos (1-3) y Langreo (3-2). En la 21ª jornada, el Celta (3-2) evita llegar a la decena en Balaídos.

1970-71

Victorias seguidas: 2 (x2)

Partidos sin perder: 4

El ascenso logrado con peor continuidad de resultados se produce con Roque Olsen y Arsenio Iglesias, que lo sustituye en Navidad, en el banquillo.

Es la primera vez que el Deportivo juega una Segunda División de grupo único y 20 equipos, o sea, 38 jornadas. La igualdad es grande y, además, por la ampliación de la Primera División de 16 a 18 equipos se producen 4 ascensos directos.

Gol de Beci al Rayo Vallecano que valió el ascenso en 1971

Salvo el Betis, que solo pierde 5 partidos en todo el curso, los otros ascendidos superan la decena de derrotas: Burgos (12), Deportivo (11) y Córdoba (10). Es por ello que los blanquiazules nunca llegan a ganar más de 2 choque consecutivos. Lo hacen en 2 ocasiones. La primera, precisamente ante el imparable Betis (3-1) en la 5ª jornada y en Puertollano ante el Calvo Sotelo (0-1) una semana después. La segunda, cuando en la segunda vuelta le coinciden sendos partidos seguidos en casa, contra Cádiz y Logroñés, ambos resueltos por la mínima (1-0).

Las 4 semanas sin tropezar no coinciden con ninguna de estas series. Llegan entre la 9ª y la 12ª jornada, con empates en Logroño y Alicante –ambos sin goles– y triunfos caseros contra Moscardó (3-1) y Castellón (1-0).

1990-91

Victorias seguidas: 3 (x2)

Partidos sin perder: 6

Imagen del Deportivo-Murcia de la temporada 1990-91, en el que el Deportivo sumó su noveno ascenso a Primera tras sumar 4 victorias y 2 empates en las 6 últimas jornadas ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Deportivo que devuelve el fútbol de Primera a A Coruña después de 18 años, también de la mano de Arsenio Iglesias, tampoco adquiere la velocidad de crucero alcanzada en otros ascensos. Sobre todo, a raíz de su pobre rendimiento lejos de Riazor, con solo 3 triunfos en 19 partidos.

La mejor serie alcanza las 3 victorias y tiene repetición en el punto álgido del curso. La primera vez se da entre la 10ª y la 12ª jornada, cuando bate a Orihuela (1-0), Málaga (1-2) y Xerez (2-0). La segunda llega en las 3 últimas jornadas: 5-0 al Lleida, 0-2 en campo del Levante y el 2-0 al Murcia que certifica el ascenso.

Ya antes de esos éxitos, el Deportivo acumulaba 3 semanas sin perder, después de empatar en Balaídos (0-0), derrotar al Salamanca (2-1) y sacar otro punto de Palamós (1-1). Esas 6 últimas jornadas sin perder suponen la más amplia racha de la temporada.

La décima guarda la llave del ascenso para el Deportivo Más información

2011-12

Victorias seguidas: 9

Partidos sin perder: 11

El equip(az)o dirigido José Luis Oltra deja varios récords para la posteridad. Entre ellos, la mejor racha victoriosa en Liga en toda la existencia del club, con 9 triunfos.

El Dépor comienza a encadenar éxitos con una victoria en casa ante el Numancia (3-1) en la 17ª jornada. Después gana en Las Palmas (0-1), al Xerez (2-1), en Huesca (0-2), al Villarreal B (1-0), al Cartagena (2-1), en Huelva (0-1), en Alicante (1-4) y al Barça B (2-1). El Sabadell (1-0) evita la décima en la 26ª jornada.

Con el triunfo ante el Almería (3-1) en la 15ª jornada y el posterior empate en Valladolid (0-0), el Deportivo acumula 11 choques sin perder. Es la mejor serie de toda la campaña.

2013-14

Victorias seguidas: 4

Partidos sin perder: 6 (x2)

Bryan Rabello golpea la pelota ante Omar Mascarell en el Castilla-Deportivo (0-2) del 5 de abril de 2014, inicio de una racha de 3 victorias en medio de otra de 6 partidos sin perder ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El último ascenso a Primera División llega con 21 puntos menos (69) que el anterior (91). Por tanto, no es difícil deducir que las mejores series no tienen nada que ver.

El Dépor gana un máximo de 4 encuentros consecutivos, entre las jornadas 12 y 15. Real Madrid Castilla (2-0), Recreativo de Huelva (0-1), Mallorca (3-1) y Ponferradina (0-1) son sus víctimas. El posterior empate con el Lugo (0-0) y el triunfo ante el Alavés (2-1) elevan a 6 la mejor racha sin perder, que tiene réplica más adelante.

La serie se repite entre la 30ª y la 35ª jornada. El Deportivo empata en casa con el Barcelona B (0-0), gana en La Romareda (0-1), vuelve a igualar en Riazor con el Tenerife (1-1) y engancha éxitos frente a Real Madrid Castilla (0-2), Recreativo de Huelva (2-0) y Mallorca (0-3). Curiosamente, a este trío ya lo bate en el inicio de la serie triunfal que firma en la primera vuelta.