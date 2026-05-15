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Dépor

Kappa y Pompeii se alían para la nueva colección retro del Dépor

Un total de cinco prendas con estética vintage forman la campaña que vio la luz este viernes

Lucía Dávila
Lucía Dávila
15/05/2026 16:40
Una de las prendas de la nueva colección del Deportivo, junto a Kappa y Pompeii
Una de las prendas de la nueva colección del Deportivo, junto a Kappa y Pompeii
Pompeii
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El Deportivo vuelve a apostar por la moda retro. El club herculino presentó este viernes una nueva colección cápsula junto a la marca Pompeii y Kappa, actual firma que viste al equipo coruñés, en una colaboración que mezcla fútbol, estilo urbano e identidad deportivista. Después del éxito que está teniendo en los últimos meses la ropa deportiva inspirada en los años 90 y principios de los 2000, la entidad blanquiazul ha lanzado una nueva línea exclusiva que ya está causando sensación entre los aficionados. De hecho, varias de las prendas se agotaron en apenas unas horas tras salir a la venta.

La colección está formada por dos chaquetas y tres camisetas con diseños novedosos e inspirados en la estética retro. Entre las piezas más llamativas destaca una chaqueta tipo canguro de cuadros con las siglas “RCD” en el centro, que salió a la venta por 109 euros, pero ya no está disponible. La otra, también agotada, luce un diseño vintage y tenía un precio de 89 euros.

Dépor x Pompeii x Kappa
Las dos chaquetas de la colección del Dépor, Pompeii y Kappa
Pompeii

En cuanto a las camisetas, la colección incluye una con estética de fútbol por 85 euros, una azul lisa con los logos de Kappa y Pompeii recorriendo las mangas y la frase 'Miña Terra Galega' en el centro por 65 euros y un polo de manga larga a rayas con el mensaje 'Forza do Atlántico' en el pecho, disponible por 79 euros.

Camisetas de la colección del Dépor, Pompeii y Kappa
Camisetas de la colección del Dépor, Pompeii y Kappa
Página web oficial de Pompeii

Todas las prendas se pueden adquirir tanto en la tienda online de Pompeii como de manera física en la DéporTienda. “Unha forma de levar as túas cores. De facelas parte de quen es. Sen mudar a súa orixe. Só dándolles outra forma". Ese fue el mensaje elegido para acompañar a la campaña, resumiendo la esencia de las nuevas prendas. Además de la realizada junto al Deportivo, Pompeii también ha lanzado una colección similar con el Racing de Santander.

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