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Dépor

Hidalgo explica por qué intuía que le quitarían la amarilla a Yeremay

El técnico se mostró satisfecho por la decisión de Competición, aunque no le sorprendió la decisión

Jorge Lema
Jorge Lema
15/05/2026 10:27
Antonio Hidalgo sonríe tras la victoria de la jornada pasada ante el Mirandés en Riazor
Antonio Hidalgo sonríe tras la victoria de la jornada pasada ante el Mirandés en Riazor
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Uno de los focos de atención en la semana del Deportivo fue la retirada de la tarjeta amarilla que Yeremay había visto en Cádiz y que acarreaba partido de sanción. Competición la dejó sin efecto después de las alegaciones del club blanquiazul, una decisión que pilló por sorpresa a prácticamente todo el mundo... salvo a Antonio Hidalgo.

El técnico catalán llegó a A Coruña dispuesto a cambiar cosas en el Dépor, incluido también algunos de esos 'gafes' que durante los últimos años perseguían a la entidad. Una de ellas era la mala fortuna con los recursos cada vez que había una decisión arbitral controvertida. En el caso concreto de esta acción, siempre lo tuvo claro. "Es una noticia muy buena. Creo que lo que ponía el acta no se ajustaba a lo que pasó en el campo, era una situación que teníamos fe en que prosperase y así fue. ¿El histórico? Si es por probabilidades, quizá es sorprendente viendo los antecedentes, pero yo tenía esperanza".

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Y es que el propio Hidalgo reconoció que ya en el propio Nuevo Mirandilla tuvo un intercambio con el colegiado para hablar sobre la acción. "Yo ya se lo dije a Dámaso (Arcediano) en el descanso. Que él tenía que dictaminar la fuerza que se dictaminó en el empujón para ver si era penalti. Él dijo que no. Vale, Pero conociendo a Yere, en ningún caso buscaba simulación".

Ruido arbitral

Hidalgo no es ajeno a todo el ruido arbitral de las últimas jornadas, algo que asume como normal. "Cada año pasa lo mismo. Unos años se pone el foco en una cosa, otros en otra... pero no hay que desviar la atención de lo que es el partido. Sí sería importante unificar criterios teniendo en cuenta las jugadas que se están viendo. El trabajo de los árbitros es difícil, pero tenemos que centrarnos en lo nuestro. Es solo ruido. Hay que centrarse en lo que puedes controlar y tener la máxima tranquilidad posible".

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