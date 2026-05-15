El triángulo del Deportivo rota sus vértices

Mario Soriano, Yeremay y Luismi Cruz celebran juntos un gol ante el Mirandés en Riazor Germán Barreiros

De un trío, a otro. El Deportivo ha encontrado en este tramo final de liga un nuevo Triángulo de las Bermudas. Un punto geográfico en el que introducir el balón para hacer que el rival lo pierda de vista y su GPS se quede sin señal a la hora de tratar de reencontrarlo.

Los vértices del polígono de tres lados han rotado. Y lo que antes era un equilátero con una base de dos esquinas en el que Mario Soriano ejercía en el ángulo superior, ahora se ha convertido en una figura con el madrileño como punto más inferior que, cuando mira hacia delante, tiene de socios a Luismi Cruz y a Yeremay Hernández.

La sociedad se había ido gestando en los últimos encuentros, pero en Cádiz alcanzó, probablemente, su punto más álgido. Porque tanto el andaluz como el canario ejercieron en una doble mediapunta que permitió al equipo alcanzar uno de sus puntos más altos de la actual campaña en cuando a fluidez en el juego interior.

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Mario, Luis y ‘Yere’ han sido el relevo del trío previo, conformado por el propio Mario junto a dos mediocentros puros. Porque el conjunto coruñés maduró a mitad de curso impulsado por la sinergia de tres hombres que ya sabían lo que era compartir y controlar el centro del campo el pasado curso.

Después de superar su pubalgia, José Ángel Jurado se hizo el dueño de la sala de máquinas blanquiazul de una manera similar a la de la última temporada. El andaluz encontró su mejor escudero en un Diego Villares que había ejercido diversas funciones, pero que logró asentarse en el once como complemento ideal para el ‘20’, ya que uno posee lo que al otro le falta y viceversa.

Sevillano y vilalbés certificaron un trinomio complementado por un Mario Soriano que, por aquel entonces, todavía se movía por latitudes más cercanas al área rival que a la propia.

“No sé cuántas veces habrán repetido la situación Villares, José Ángel y Mario. No sé cuántas habrán sido, pero serían muchísimas. Porque hay unas relaciones que se crean prácticamente sin mirarse. Se entienden con el movimiento del compañero y eso los hace relacionarse muy bien”, explicaba Antonio Hidalgo al término del encuentro frente al Ceuta de la primera vuelta, en el que el técnico había apostado por ese centro del campo después de ver cómo funcionaba en la segunda parte ante la Cultural Leonesa y darle continuidad en Córdoba.

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Sin embargo, la fórmula fue perdiendo efecto en un diciembre en el que el Deportivo, después de ganar cinco encuentros consecutivos, encadenó tres derrotas seguidas en liga.

Hidalgo tocó el equipo a la vuelta de Navidades y comenzó a apostar por Luismi Cruz como enganche, un escenario que se ha consolidado en estos últimos partidos. Primero potenciado y potenciando la banda derecha conformada por Ximo Navarro y Altimira. Ahora, ya con Yeremay en el once, consolidando esa fortaleza en un perfil diestro que ya no es la única vía de ataque. Y, a la vez, reconociéndose como figura entre líneas sobre la que Mario puede asociarse en vertical y a la que el ‘10’ puede encontrar en horizontal o diagonal.

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Con este nuevo triángulo, el Dépor encontró ante el Cádiz un altísimo volumen de juego ofensivo. En el Mirandilla, según Wyscout, el equipo deportivista alcanzó su mayor número de entradas (35) y toques (33) dentro del área rival dentro de la temporada. Las dos métricas que ilustran la fluidez con balón de un conjunto que, además, remató 16 veces para generar 1,78 goles esperados.

Clave para ello volvió a ser Soriano, epicentro colectivo del que salieron 73 de los 470 pases del equipo (el 15% del total). Su conexión con Yeremay alcanzó los 23 envíos contando direcciones de ida y de vuelta y fue la tercera más amplia dentro de toda la red de pases de un equipo que ha encontrado en un nuevo trío menos controlador y más definitivo. Ante el Andorra, con ‘Yere’ indultado, el Triángulo de las Bermudas volverá a tener como punto geográfico el espacio central del terreno de juego de Riazor.