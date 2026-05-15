El saldo de penaltis le sale a deber a Deportivo y Castellón en las últimas diez jornadas

Árbitro Dépor-Leganés Germán Barreiros

Si hay algo que se está repitiendo en este tramo final de temporada en Segunda División, además de la tradicional locura y emoción de los resultados, es el ruido externo en relación a las polémicas decisiones de colegiados y del VAR. Todos los equipos que están peleando por algo se quejan del trato recibido por el estamento arbitral, algo que, más allá de reflejar el pésimo nivel que están mostrando los trencillas, puede resultar curioso cuando uno se detiene a mirar el acumulado de factores tan importantes como puede ser el saldo de penaltis a favor y en contra. Y es con esos datos en la mano como se entiende que tanto el Deportivo como su afición tengan esa sensación de que han conseguido llegar dependiendo de sí mismos a las tres jornadas que restan de temporada a pesar de un trato cuanto menos cuestionable por parte de los encargados de impartir justicia.

Solo hay un equipo en las últimas diez jornadas al que le han señalado más penaltis en contra que al cuadro blanquiazul. Es otro de los aspirantes al ascenso, el Castellón, que ha recibido cinco lanzamientos desde los once metros en este tramo de campaña. A cambio, a cada uno de los dos les han favorecido con una pena máxima para un balance que sale a deber de -4 para los orelluts y -3 para el grupo dirigido por Antonio Hidalgo.

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Entran en esta ecuación los dos contra el Mirandés, el de Quagliata en Burgos y la inexplicable mano de Eddahchouri frente al Leganés. Las intervenciones de Ferllo, que detuvo dos de las cuatro, evitaron un drama mayor.

Burgos y Almería, en el otro extremo

A cambio, el Deportivo solo ha dispuesto en este tramo de un lanzamiento desde el punto fatídico. El que transformó Yeremay frente al equipo jabato tras la infracción ante Altimira que tuvo que ser revisada por el VAR y confirmada por el árbitro de campo. Ni ese fue un penalti fácil de señalar a favor de los blanquiazules.

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El Racing de Santander también presenta saldo negativo, con tres recibidos y uno lanzado, mientras que otros dos equipos que pelean por todo en la parte alta de la clasificación lideran también este particular ranking: Burgos y Almería. Ambos conjuntos, que precisamente vienen de ser protagonistas de una polémica en el duelo que los enfrentó en El Plantío, tienen el mejor balance de las últimas diez jornadas con cuatro penas máximas señaladas a su favor y ninguna en contra.

El cuadro burgalés dispuso de una precisamente ante el Dépor, la señalada a Quagliata después de consultar el videoarbitraje, una moneda al aire que en el último encuentro frente a los indálicos le salió cruz en una acción bastante más punible, como así reconoció el CTA, en la mano de Bonini no castigada.