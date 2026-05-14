Miguel Loureiro continúa buscando su gol con el Deportivo

Loureiro remata a puerta en el Deportivo-Cádiz de Riazor QUINTANA

Se ha acostumbrado el Deportivo en las últimas jornadas a encontrar héroes inesperados. Goleadores que aparecen de la nada o parecían ya amortizados, pero que están resultando decisivos en la carrera del ascenso. Sigue esperando, en cambio, a uno de esos rematadores prometidos, pero que hasta ahora no ha tenido la fortuna de encontrar el fondo de la portería contraria.

Faltan tres jornadas para que termine la temporada regular de Segunda y Miguel Loureiro continúa buscando su primer tanto. No es un capricho. No es una quimera pensar que el jugador de Cerceda tenga que contribuir a la producción ofensiva blanquiazul pese a su condición de defensa, sobre todo porque siempre ha sabido encontrar el camino al gol desde que regresó a la categoría de plata. Esta es su cuarta temporada consecutiva en el fútbol profesional. En las tres anteriores, primero en Lugo y luego en Huesca, siempre fue capaz de celebrar al menos una diana, el caso del Anxo Carro, mientras que en El Alcoraz llegó a la jornada 42 con tres en cada una de las campañas.

El Deportivo elige el equilibrio como arma en su camino hacia Primera Más información

Y no es que en el Dépor no lo haya buscado. Antonio Hidalgo conocía bien su potencial a balón parado y desde el primer momento fue uno de los objetivos claros en las jugadas de estrategia del conjunto coruñés. Pero a veces por aciertos del rival, en ocasiones por demérito propio, Loureiro todavía no ha podido romper su sequía con la camiseta blanquiazul.

Ante el Cádiz volvió a ser el más buscado en el área amarilla cada vez que la pelota se paraba. De hecho, se habría ido con una asistencia si el palo no le hubiera negado un gol a Diego Villares tras una acción ensayada en la que tocó el balón de cabeza para habilitar al centrocampista de Vilalba.

Aunque su rol habitual en este tipo de suertes suele ser el de ejecutor. Con 25 remates, es el noveno jugador de la plantilla que más ha disparado en lo que va de Liga, solo por detrás de la mayoría de atacantes (Cristian Herrera y, de momento, Bil Nsongo están por detrás), y Quagliata, que ha probado fortuna dos veces más. Loureiro ha firmado las mismas ocasiones que Mella y solo dos disparos menos que Luismi Cruz.

Cinco goles de la zaga

El cercedense no es el único defensa que no ha visto puerta esta temporada con el Dépor. Tampoco han sido capaces de marcar Ximo, Comas y Escudero en una unidad que ha firmado cinco dianas gracias a la aportación de Quagliata (2), Barcia (2) y Noubi (1).