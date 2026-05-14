El Deportivo prepara el duelo ante el Andorra sin contratiempos y con nuevo fabrilista en el grupo

Dipanda conduce el balón en un entrenamiento con el primer equipo RCD

Progresa la semana y lo hace sin contratiempos para Antonio Hidalgo, que apunta a tener a toda su plantilla disponible para el encuentro ante el Andorra (domingo, 14.00 horas), al margen de la ya conocida excepción de David Mella.

El Dépor trabajó en la mañana de este jueves en Abegondo con total normalidad y una novedad dentro de su plantilla: la de Rodrigue Dipanda. El delantero del Fabril fue reclutado por el cuerpo técnico encabezado por Hidalgo para una sesión que estuvo compuesta por una activación, un juego de posición con porterías y un ejercicio táctico orientado al encuentro.

Junto a los ya habituales Noé Carrillo y Bil Nsongo, Dipanda fue el tercer fabrilista presente con el primer equipo en el entrenamiento. Para el camerunés, que llegó el pasado curso al Juvenil A del club coruñés, fue el estreno en una sesión de entrenamiento del primer equipo.

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Dipanda asumió el relevo de Nsongo a mitad de curso con el Fabril y ha acabado la temporada del ascenso con 8 goles materializados en 27 partidos. De todos modos, el joven futbolista de 19 años tiene difícil entrar en la convocatoria definitiva de Hidalgo de cara al choque ante el Andorra.