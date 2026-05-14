El Deportivo elige el equilibrio como arma en su camino hacia Primera

Antonio Hidalgo, en la banda de Zubieta Fernando Fernández

Suele decirse siempre que en el fútbol hay muchas maneras de ganar y que todas son válidas. Más allá de que esta afirmación salga a menudo de aquellos que quieren justificar ciertas elecciones estéticas, lo que es innegable es que, aunque no tanto en las formas, en el fondo sí se trata de un argumento difícilmente rebatible. Y como en la mayoría de deportes de equipo y campeonatos, la gran dicotomía se establece cada año entre la defensa y el ataque. Quizá pueda sonar simple, más en un fútbol como el de hoy en el que en muchas ocasiones la línea entre ambas fases se hace, cuanto menos, difusa. Pero todo se decide en las áreas.

Y en esta elección de armas no iba a ser diferente la Segunda División, donde los aspirantes al ascenso muestran virtudes tan diferentes como diversa es la categoría de plata, en la que, como buena jungla que es, todo vale. Pero en este choque de estilos que siempre se busca contraponer, hay una excepción: el Deportivo. El conjunto blanquiazul ha sido uno de los mejores equipos de la temporada y tiene en su mano alcanzar la gloria a falta de tres partidos, poniendo sobre la mesa como seña de identidad una cualidad que Antonio Hidalgo no ha sacado de su boca desde que por primera vez se sentara en la sala de prensa de Riazor: el equilibrio. No es su equipo el que más goles hace, tampoco el que menos concede, pero de lo que sí puede presumir es de ser el único aspirante que está en solitario entre la élite de la Liga en ambos registros.

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Nunca llegando al diez, pero siempre sin bajar del ocho. Así está navegando el conjunto coruñés, que con el tanto de Stoichkov en Cádiz alcanzó las 60 dianas en los 39 encuentros que ha disputado este curso, un promedio superior al 1,5 por encuentro. Es en la potencia de fuego donde el Dépor queda más a deber con respecto a sus rivales directos, ya que el único de los equipos que ahora mismo ocupa puesto de playoff o ascenso directo que registra menos goles a favor es la UD Las Palmas. El Racing de Santander, líder y que tiene pie y medio en Primera, se va a la espectacular cifra de 81 tantos, junto con el Almería (78), los únicos que son capaces de mantener un ritmo de dos goles por encuentro. Málaga y Castellón, cuarto y sexto en la clasificación general respectivamente, también ven la portería más grande que el equipo deportivista, sexto mejor ataque de plata.

El equilibrio blanquiazul se muestra también a la hora de repartir esos tantos. No ha sido el Dépor un equipo que haya brillado por sus goleadas. Solo ha conseguido marcar cuatro o más goles en dos ocasiones, ambas allá por el mes de septiembre, cuando atropelló al Mirandés (1-5) y al Huesca (4-0) de forma consecutiva. “Es muy difícil que con lo que tenemos arriba, no acabemos marcando”, han apuntado siempre las diferentes voces que salen del vestuario. Y los datos respaldan ese pensamiento. El conjunto herculino solo se ha ido a casa sin ver puerta en 7 de los 39 encuentros del campeonato, no estando nunca más de dos partidos sin marcar, los que enlazó en diciembre frente a Real Sociedad B (0-3) y Andorra (1-0).

Doblarse sin romperse

Aunque donde el Dépor está mostrando más esa importancia de la constancia, de la continuidad sin picos ni valles, es en defensa. Echando un ojo partido a partido al número de goles encajados, es probable que muchos pensaran que el Dépor no puede ser una de las mejores defensas del campeonato. Solo ha dejado su portería a cero en diez ocasiones, hay nueve equipos que lo superan en este apartado. Por poner un ejemplo reciente, ante el Cádiz dejó al rival a cero por segunda vez en esta racha de encuentros sin perder que ya se va a diez jornadas.

Y pese a todo, solo hay tres equipos que presenten una muralla más difícil de superar que la blanquiazul. Con 41 tantos encajados en 39 jornadas, algo más de uno por partido, la del Deportivo es la cuarta mejor defensa de toda Segunda, superada únicamente por los grandes registros de Las Palmas (37), Eibar (36) y, sobre todo, el Burgos (33). Por ponerlo en perspectiva, tanto Racing de Santander como Almería, ahora mismo los otros dos grandes candidatos al ascenso directo, han encajado 58 tantos que los colocan entre los cinco peores sistemas defensivos. El Zaragoza, que tiene un pie y medio en Primera RFEF, ha encajado cinco tantos menos.

Clasificación de mejores ataques y mejores defensas de Segunda

No es casualidad, además, que el Dépor encaje tan poco, ya que es el cuarto equipo que menos tiros a puerta permite, lo que lleva también a esa cualidad de doblarse casi siempre sin romperse. Encaja a menudo, pero solo le han marcado más de dos goles en tres ocasiones este curso.

El único equipo de los que ocupan hoy puesto de privilegio que se acerca a estos méritos es el Castellón (cuarto ataque y séptima defensa), mientras que solo hay otra escuadra que pueda presumir de rendir como top 6 en las dos fases. Precisamente el Andorra, próximo rival que visita Riazor y que con sus cinco goles a la UD Las Palmas superó al Dépor en goles a favor, con los mismos tantos encajados (49) que el conjunto orellut.