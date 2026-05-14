El Deportivo desmiente a Petxarroman y asegura que sí puede jugar en Riazor

Alex Petxarroman, durante el viaje del Andorra a Valladolid el pasado fin de semana FC Andorra

El tramo final de las temporadas siempre deja historias paralelas a la competición tan interesantes o más que el propio desenlace en sí mismo. No iba a ser diferente en el caso del Deportivo, donde siempre hay algún valor añadido. En este caso, se trata de una discrepancia entre el club blanquiazul y uno de sus jugadores cedidos, Alex Petxarroman, a cuenta de la comúnmente conocida en este tipo de operaciones como cláusula del miedo.

Este miércoles, el lateral vasco atendió a DXT Campeón y aseguró que este domingo no podría estar en Riazor con el Andorra porque así lo recogía su contrato en caso de que el Dépor estuviera jugándose algún objetivo importante, como es el caso. "El problema es que tengo la cláusula del miedo y no voy a poder jugar. Son cosas de contrato, pero me hacía ilusión. También es verdad que, viendo un poco cómo es la situación, que nosotros no nos jugamos nada, que yo en junio tengo que volver a A Coruña, pues tampoco tendría mucho sentido ir contra mi equipo".

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El caso es que no es así como lo entienden desde el Deportivo. Fuentes del club aseguran que Petxa puede jugar en Riazor, aunque tampoco han querido facilitar detalles sobre cuál puede ser el origen de la confusión, o si se trata de una elección del propio Andorra, que tendría la posibilidad de alinear al futbolista blanquiazul siempre y cuando pagara una indemnización estipulada previamente en el acuerdo de cesión.

Otro valle en la montaña rusa

Petxarroman jugó cedido en el Andorra en la temporada 2022-23 y dejó un buen rendimiento que llevó al club tricolor a ficharlo en propiedad. Allí firmó el curso más estable de su carrera profesional hasta la fecha, con 31 partidos y 27 titularidades. Aunque no pudo evitar el descenso del conjunto andorrano, le sirvió para despertar el interés del Deportivo, que apostó por él para reforzar el lateral derecho en su regreso al fútbol profesional. El vasco aterrizó en A Coruña con un contrato hasta 2028, pero nunca consiguió consolidarse por delante de Ximo Navarro cuando el andaluz estuvo disponible.

La entidad coruñesa optó por buscarle una salida y la cesión al Andorra, un club que conocía de primera mano, parecía el escenario ideal. De hecho, comenzó la temporada como titular, pero todo cambió en la jornada 5 ante el Córdoba cuando anotó en propia puerta, vio la amarilla y fue sustituido en el descanso. Tres semanas después, la lesión de Thomas Carrique ante el Leganés le dio la oportunidad de disputar toda la segunda mitad del choque, pero una expulsión por doble amarilla en el descuento terminó de condenarlo. Desde principios de octubre apenas contó para Ibai Gómez y ni siquiera el cambio en el banquillo le devolvió el protagonismo, llegando a acumular doce jornadas seguidas sin jugar más que las dos eliminatorias de Copa del Rey que disputaron.

Después de tres meses sin disputar ningún minuto en Liga, volvió a vestirse de corto en la victoria ante el Zaragoza a finales de febrero. Manso lo introdujo de inicio en el lateral derecho en una defensa de cuatro y el vasco respondió con una actuación sobresaliente. Completó los 90 minutos y fue elegido MVP del encuentro pese al doblete de su compañero Josep Cerdà.

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Ahora, después de recuperar la titularidad el pasado domingo y participar en la contundente goleada ante la UD Las Palmas, Petxarroman tiene asumido que volverá a parar y de nuevo verá interrumpida una oportunidad para enlazar partidos. "Estar doce partidos sin jugar ni un minuto, luego jugar, luego otra vez otros tres o cuatro partidos sin jugar, no sé... Hubiese preferido tener un poco más de continuidad", asegura a este periódico.