Comas y la tarjeta de Yeremay: "Es normal que los árbitros se equivoquen, si se rectifica puede suponer un cambio para el futuro"

Arnau Comas, en una jugada del Deportivo-Real B QUINTANA

En estos momentos de temporada en los que los nervios están a flor de piel, escuchar voces serenas como la de Arnau Comas es como un oasis en el desierto. El central catalán, que aspira a ocupar el puesto de Noubi ante el Andorra por la baja del belga por sanción, habla sobre el momento del equipo, pero sobre todo de cómo ve toda la polémica arbitral de Segunda, con la retirada de la tarjeta a Yeremay en el centro del debate:

Amarilla a Yeremay. "Yere nos da mucho y si no lo tienes, es una baja clave. Tenemos la suerte de poder contar con él. Es bueno para la competición ver estas cosas. Es normal que los árbitros se equivoquen, hay que normalizarlo. Y si luego se puede rectificar, a lo mejor puede significar un cambio para el futuro. Los errores son cosas que pueden pasar. Luego se ve que no es así y que se pueda cambiar será bueno. Esta jornada para nosotros, pero en general para el fútbol".

Ruido externo. "Aquí en España gustan mucho esas batallas, los árbitros... hay grandes equipos luchando por lo mismo y hay nervios para todos. Estas jornadas últimas siempre dan un poco más para hablar. Tenemos que estar concentrados en lo nuestro, en lo que dependa de nosotros. Y luego es lo que ya vemos. Jornada tras jornada, todos los partidos son supercompetitivos. Hay muy pocos equipos que no se juegan nada y los que no se juegan nada lo hacen con menos presión, que quizá incluso es peor".

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Arbitrajes. "Intentamos no darle vueltas, porque te volverías loco. Hay acciones claras que no lo son. Y al revés. Intentamos ir a lo que dependa de nosotros y otras cosas como los árbitros u otras acciones, que hable otra gente porque no nos ayuda en el día a día".

Cuentas. "Ni lo hemos hablado y nadie sabe lo que hará falta. Quién sabe. Lo bueno es que dependemos de nosotros y eso es bueno. Queda poco, pero mucho a la vez. Y al final veremos cómo es. Son tres partidos, será complicado, pero hay que ir jornada a jornada. Será muy competido ante el Andorra y nos equivocaríamos pensando más allá".

Ilusión o responsabilidad. "Creo que es bueno para nosotros poder darle esta ilusión al club y a la afición después de unos años más difíciles. Que la gente esté ilusionada es un paso importante. Creo que es una temporada muy buena y tenemos esa ilusión igual que la afición. Poder subir sería un sueño para todos los que estamos en el vestuario. Cuando vienes al Dépor, sabes que, vaya bien o vaya mal, habrá esa presión de club grande, con mucha gente detrás. Sabes que cuando estás jugando, representas un escudo muy grande y lo sabemos".

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Volver a jugar. "Siempre digo que esta temporada tenemos una plantilla muy larga, de mucha calidad. Tenemos rachas de jugar, luego no... es una plantilla amplia y dependiendo de los partidos, el míster pone a unos o a otros. Lo importante es que tanto mi nivel como el del equipo, cuando jugamos, es alto. Y cuando no toca, sumamos desde fuera. Es importante y lo que veo en todos. Para el míster es complicado si todos entrenamos bien y estamos a buen nivel".

Nivel individual: "El año es largo y hay momentos para todo. Al principio me encontraba falto de ritmo, pero hace ya meses que físicamente me encuentro muy bien. Este mes que no he estado jugando he podido entrenar sin molestias y es importante que los que vayamos entrando, estemos ahí para sumar, toque o no toque jugar".