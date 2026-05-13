Petxarroman: "El equipo está con la confianza por las nubes... yo ya les estoy intentando frenar un poco"

La situación de Alex Petxarroman (San Sebastián, 1997) es cuanto menos curiosa. El jugador, propiedad del Deportivo y cedido en el Andorra, no podrá jugar este domingo en Riazor por la famosa cláusula del miedo. Sus compañeros tienen la oportunidad de frustrar el ascenso directo a Primera División de los blanquiazules, pero también el del propio lateral.

¿Qué tal todo por Andorra?

Bueno, bien... Ha sido un año bastante bueno, porque el equipo se ha salvado rápido. De hecho, estamos terminando la segunda vuelta bastante bien. A nivel personal ha sido un año raro, difícil. No sé cómo catalogarlo del todo, pero bueno, ha sido de bastante aprendizaje. Han pasado muchas cosas y sí que es verdad que ahora estoy terminando bastante bien el año, mejor de lo que habían ido los últimos meses.

¿Cómo se vive en esa montaña rusa de minutos? Tuvo continuidad, luego la perdió y después la recuperó...

Yo prefiero que esto sea mucho más estable. Es verdad que cuando me ha tocado jugar he rendido bien y eso al final hace que de todos los momentos un poco bajos salga un poco más reforzado. Pero la verdad es que ha sido un año a nivel personal bastante difícil, han pasado bastantes cosas que me las llevo para mí, porque tampoco es momento de hablar de nada, pero hubiese preferido tener más estabilidad más... Estar doce partidos sin jugar ni un minuto, luego jugar, luego otra vez otros tres o cuatro partidos sin jugar, no sé... Hubiese preferido tener un poco más de continuidad, pero se ha dado así y es lo que hay. Tampoco dependía todo de mí, pero creo que lo que estaba en mi mano por lo menos lo he hecho.

El pasado domingo golearon al Las Palmas, jugó los 90 minutos y dio una asistencia. ¿Qué más se puede pedir en un partido?

Siempre puedes pedir más, pero creo que es complicado, al final cuando no estás teniendo una continuidad de titularidades y tantos minutos, jugar ese tipo de partidos contra un equipo encima que está ahí peleando por el playoff... De hecho si nos hubiesen ganado, se hubiesen metido ahí en la pelea, así que mira, encima le hicimos un favor al Dépor, así que no se puede pedir mucho más, fue un partido completo.

En esta segunda vuelta se les está dando bien golear.

Ha sido una locura, porque que te venga el Racing y meterle seis, vas a León ganas 0-4, vas a Córdoba ganas 1-4, al final el otro día vienes a Las Palmas y le metes cinco y dices '¿pero qué está pasando aquí?' Como si fuese fácil y normal... Y no es para nada sencillo.

Vendrán a Riazor con el tanque de confianza lleno.

Ya te digo que con la confianza por las nubes, o sea, el equipo está muy bien. Yo ya les estoy intentando frenar un poco, pero bueno, no tiene pinta de que vayan a ir con freno de mano puesto. Va a ser un partido difícil. El Dépor al final siempre va a tener esa presión añadida.

El playoff para el Andorra todavía no está descartado. ¿Cuál es la sensación del vestuario?

El playoff se ve bastante complicado. El partido contra el Albacete que perdimos aquí en casa, ya ahí te descuelgas bastante. Es muy difícil. Mientras haya posibilidades, se va a pelear, pero creo que el equipo más o menos ya sabe que está hecho todo en la temporada y ya está más que aprobada. Si se llega, pues bien, pero no es algo que se valore mucho ahora mismo la verdad.

El playoff se ve bastante complicado, pero mientras haya posibilidades, se va a pelear

¿Tenía marcado en el calendario el partido contra el Dépor?

El problema es que tengo la cláusula del miedo y no voy a poder jugar. Son cosas de contrato, pero me hacía ilusión. También es verdad que viendo un poco cómo es la situación, que nosotros no nos jugamos nada, que yo en junio tengo que volver a A Coruña, pues tampoco tendría mucho sentido ir contra mi equipo. Pero sí, era un partido que me hacía ilusión jugar. Lo veré desde casa y ya está. Ellos lo disfrutarán porque viendo los ambientes que se están formando, encima últimamente por ahí... Va a ser un día muy chulo.

¿En la primera vuelta no tenía cláusula del miedo?

En la primera vuelta sí que podía jugar, pero me cogió enfermo, estuve toda la semana malo y no pude ir convocado, pero en la segunda vuelta ya no puedo, no había manera. A no ser que los dos equipos no se jugasen nada o que el Dépor no lo hiciese y nosotros sí. En ese caso sí que hubiese podido jugar.

La cláusula del miedo impide a Petxarroman jugar este domingo ante el Deportivo Más información

Ya sabe lo que es jugar en Riazor... ¿Habló con sus compañeros en el vestuario sobre eso?

Sí, sí, alguna vez que hemos hablado sí que se comenta eso. La gente va con ese extra de motivación porque no es un escenario cualquiera, al final Riazor es el mejor campo de la categoría. A todo el mundo le gusta jugar ahí y encima en escenarios así, nosotros vamos con una dinámica muy buena y ellos se están jugando el ascenso, el ambiente que va a haber, la presión, la tensión, todo... Yo ya les he hecho un poco el spoiler de lo que se van a encontrar.

¿Habló con algún jugador del Dépor?

Sí, con el que más suelo hablar es con Mario (Soriano) y sí que hemos hablado algo del fin de semana, de ir tranquilos. Es lo que te digo, si yo le puedo poner un poco de freno a esto... Yo no voy a estar, pero estos van a ir a fuego.

¿Se le hace raro, aunque no vaya a estar en el campo, medirse a un vestuario que hasta hace poco era el suyo?

Sí, pertenecer al Dépor hace que todo sea un poco raro. Si yo no fuese jugador del Dépor y estuviese aquí firmado, me haría una ilusión que flipas ir a jugar a Riazor. Es una situación muy delicada, porque claro, es que el Deportivo se está jugando un ascenso a Primera División con todo lo que eso conlleva. Que no es solo por el Dépor, que también es algo que puede marcar mi futuro. Es una situación muy rara, muy rara.

Si estuviese aquí firmado, me haría una ilusión que flipas ir a jugar a Riazor"

El equipo en el que está jugando ahora puede frustrar el ascenso al Dépor, pero también a usted.

Sí, sí, tal cual, es que es eso. Al final no es solo que jodan al Deportivo, a mí también me afecta. Por eso es una situación delicada. No sé ni qué nombre ponerle, porque es algo que puede marcar también mi futuro mucho. No sé cómo catalogarlo, pero no es una situación cómoda.

Quizás tener la cláusula del miedo en este caso le haga un favor.

Ya te digo que me han hecho un favor, porque para bien o para mal jugar ahí, o sea, era pegarme un tiro en el pie, vamos. No sé lo que hubiese... Evidentemente si no hubiese estado la cláusula ahí, pues yo hubiese tenido que jugar a muerte, pero hubiese sido todo muchísimo más difícil.

Conoce bien a la mayoría de los jugadores del Deportivo. ¿Supone eso una ventaja para el Andorra?

Al final siempre me viene bien conocer al equipo contra el que te vas a enfrentar, porque sabes un poco los puntos fuertes de cada uno, los puntos más débiles... A mí me gusta conocer al rival, por lo menos intento saber contra quién me voy a enfrentar, por lo menos saber el extremo y lateral de tu banda, eso mínimo. Evidentemente eso ayuda, pero ya te digo que tampoco les voy a dar los tips. Que compitan bien, que sé que lo van a hacer.

¿Cómo ve el ascenso directo?

Justo ahora, cuando entrenamos, hemos hablado de quién va a ascender, quién no... Creo que el Racing a priori lo tiene más o menos hecho. Con nueve en juego y teniendo dos partidos en casa, lo tienen bastante fácil. Pero es que yo tampoco apostaría. Ojalá ascienda el Dépor, ojalá ascienda directo, porque también me imagino que un playoff ahí, después de todo lo que se ha vivido en los últimos años, tiene que ser también muy difícil. Puede pasar cualquier cosa, pero ojalá sea el Dépor, por merecimiento... Han estado todo el año arriba, se lo merecen y ojalá lo consigan, pero van a tener que sufrir hasta el final, seguro.

Ojalá ascienda el Dépor, ojalá ascienda directo"

En A Coruña no se quiere oír la palabra playoff.

Eso seguro. Viendo un poco todo, creo que el playoff... El equipo que se enfrente al Dépor, creo que le beneficia. Los equipos de más masa social tienen más presión. En los últimos años ha ascendido el sexto, quitando el año pasado que ha ascendido el Oviedo que quedó tercero. Eso también habla de la igualdad y de lo difícil que es un playoff.

Ser aficionado de Segunda División no permite la tranquilidad. ¿Siendo jugador es igual?

La Segunda División es para hacérselo mirar, porque la igualdad es una locura. Jugarla yo creo que muchas veces lo pasa peor el aficionado que el propio jugador. Hay muchos aficionados que viven esto... En el Deportivo es como si fuese algo suyo. Yo creo que ellos lo pasan peor que los jugadores. Es algo muy delicado porque la igualdad de verdad que no es sana (risas).

Tiene contrato con el Deportivo hasta 2028. ¿Cuál es su idea para el futuro?

Yo sé que es difícil, al final, este año no se ha dado la situación que yo me esperaba. No es que lo vea inviable porque creo que puedo estar perfectamente en esa plantilla, pero al final soy consciente de que lo más lógico es que no se cuente conmigo y más si se asciende a Primera. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Yo estoy centrado en lo que queda, intentar hacer los partidos que he venido haciendo y, a partir de ahí, en verano lo que tenga que ser, será y ya está. No es algo a lo que ahora mismo le esté dando muchas vueltas. Todo puede cambiar, estar en Primera, en Segunda... Al final todo cambia y varía mucho, así que hasta que se termine todo, tranquilidad. Ojalá pueda estar, porque la verdad es que me gustaría, pero sé que es complicado.

Soy consciente de que lo más lógico es que no se cuente conmigo y más si se asciende a Primera"

Si de Alex Petxarroman dependiese, volver al Dépor sería su primera opción.

Sí, 100%.

Y ya si es Primera...

Si es Primera más. Es lo que se merece ese club, la afición, todos. Ojalá, de verdad que me haría mucha ilusión no solo por mí, sino por todo el deportivismo y por toda la gente, por el club, por los compañeros y por todo.

Tiene buenas palabras para el Dépor.

Sí, le tengo mucho cariño, aunque el pasado haya podido ser un año un poco delicado a nivel de club. De toda la vida ha sido un club que me ha gustado mucho, entonces no va a dejar de gustarme ahora que estoy fuera.