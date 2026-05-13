Ochoa y Guerrero se quedan sin entrenador en descenso y a falta de dos jornadas

Martín Ochoa, durante el partido ante el Lugo Ourense CF

El Ourense CF busca una reacción a la desesperada para salvar la categoría. A falta de dos jornadas para el final de la liga de Primera Federación, el club ourensano ha apostado por un cambio en su banquillo. Aunque no lo ha comunicado de manera pública, los medios de la ciudad de As Burgas informan que Dani Llácer ha sido destituido como técnico del equipo.

De este modo, los deportivistas Martín Ochoa y Adri Guerrero vivirán un relevo en la dirección técnica con el que la entidad pretende revitalizar la dinámica del equipo, que el pasado fin de semana cayó a puestos de descenso tras perder 2-4 contra el Celta Fortuna, en un partido en el que Guerrero anotó el 2-1.

La Región apunta que Cándido Gómez, veterano técnico ourensano que el pasado curso entrenó al equipo juvenil del Ourense CF, se hará cargo del equipo, que vive un duelo clave este fin de semana en Talavera, rival directo por la permanencia, que ambos equipos tienen a dos puntos.