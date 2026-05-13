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Dépor

La cláusula del miedo impide a Petxarroman jugar este domingo ante el Deportivo

El club coruñés tenía pactado con el del Principado que el vasco no pudiese jugar en caso de haber objetivos importantes en juego

Dani Fernández
Dani Fernández
13/05/2026 21:02
Alex Petxarroman en el Andorra
Alex Petxarroman en el Andorra
FC Andorra
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Podía jugar en la primera vuelta, pero no lo hizo. Y ahora, cuando todo apuntaba a que sería titular, tampoco podrá estar. La cesión acordada entre el Deportivo y el Andorra por Alex Petxarroman incluye una cláusula que impide al futbolista disputar el partido de vuelta, al estar el conjunto coruñés peleando por objetivos. 

El lateral vasco no podrá estar presente este domingo (a las 14.00 horas en Riazor) para enfrentarse a los dirigidos por Antonio Hidalgo. La entidad herculina se guardó esta condición en el pacto firmado en el mercado estival.

Petxarroman volvió al once inicial de Carles Manso siete jornadas después en la goleada por 5-1 ante Las Palmas y completó los 90 minutos, pero no podrá encadenar su segunda titularidad frente al Deportivo. 

Se da la circunstancia de que, cuando sí podía enfrentarse al Deportivo, tampoco llegó a entrar en la convocatoria debido a una enfermedad.

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El lateral vasco, con contrato hasta 2028, regresará a A Coruña nada más finalizar la presente temporada, en la que no ha contado con mucho protagonismo. Comenzó la temporada como titular, pero todo cambió en la jornada 5 ante el Córdoba cuando anotó en propia puerta, vio la amarilla y fue sustituido en el descanso. Tres semanas después, la lesión de Thomas Carrique ante el Leganés le dio la oportunidad de disputar toda la segunda mitad del choque, pero una expulsión por doble amarilla en el descuento terminó de condenarlo. En las 39 jornadas de Liga disputadas hasta la fecha, solo ha sido titular en siete partidos y apenas ha acumulado 640 minutos en todo el campeonato, una cifra muy alejada de los más de 1.500 que disputó el pasada temporada con la camiseta blanquiazul.

El Dépor afronta los últimos tres partidos del curso dependiendo de sí mismo para regresar a Primera y sin margen de error. Por su parte, el Andorra llega en una zona segura de la tabla y apenas mantiene opciones matemáticas de pelear por el playoff.

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