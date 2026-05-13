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Dépor

El Valladolid-Dépor, declarado de alto riesgo

La cercanía entre A Coruña y la localidad pucelana facilita el desplazamiento de la afición blanquiazul

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/05/2026 14:19
Quintana. Deportivo- Valladolid en Riazor
Mulattieri en el Dépor-Valladolid de la primera vuelta
Quintana
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El Deportivo visitará al Valladolid el próximo domingo 24 de mayo a las 18.30 horas. Y a pesar de que el conjunto pucelano ya no tendrá nada en juego después de lograr la salvación de forma matemática en la jornada 39, el encuentro se antoja como crucial. En la mañana de este miércoles, la Comisión Antiviolencia ha notificado al club vallisoletano la decisión de declarar el partido de alto riesgo.

El pasado lunes se conoció el horario y, desde ese momento, la afición blanquiazul ha empezado a organizar uno de los desplazamientos más esperados del año. Por cercanía, pero también por lo mucho que hay en juego. El Deportivo depende de sí mismo para regresar a Primera División. Todo pasa por mantener la segunda plaza en estos últimos tres duelos: primero Andorra en Riazor, después Valladolid en el Zorrilla y, por último, Las Palmas en tierras coruñesas.

Poco más de 400 kilómetros separan la localidad pucelana de A Coruña. Y esa cercanía, unida al tramo decisivo que afronta el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo, provocará que la presencia deportivista en el estadio José Zorrilla sea masiva. 

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La afición no se quiere perder una jornada que puede ser única. Sobre todo porque, si el Deportivo gana este domingo al Andorra (14.00 horas), puede llegar a Valladolid con opciones de sellar el ascenso de forma matemática. Para que el Zorrilla se convierta en el escenario de festejo, los blanquiazules deberán ganar tanto al conjunto tricolor como al blanquivioleta y que el Almería no sume más de tres puntos contra Las Palmas y Sporting de Gijón.

El encuentro, correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion, se disputará al mismo tiempo que los demás por el horario unificado.

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