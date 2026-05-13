El reto del Dépor es mojar la pólvora del Andorra a domicilio: casi tres goles por partido

Jugadores del Andorra festejan el triunfo logrado en Córdoba ANDORRA FC

El triunfo en Cádiz fue doblemente dulce para Álvaro Ferllo, que además de los tres puntos, firmó la estadística individual que siempre es más importante para un guardameta: portería a cero. Es una espina clavada que el meta lleva desde su llegada a Riazor y que él mismo reconocía recientemente en una entrevista con DXT Campeón. “(...) y sabiendo que tengo que dejar más porterías a cero de las que tanto el equipo como yo estamos dejando. Porque nos va a acercar más a ganar los partidos. Pero también creo que los números de goles encajados respecto a los partidos que he jugado no son malos. Pueden ser mejores, por supuesto. Y tengo la ilusión de que en estos partidos que quedan pueda hacer la mayor cantidad de partidos a cero posible”. Por supuesto, su reto es mantener esta racha y enlazar dos por primera vez como blanquiazul, lo que será un reto teniendo en cuenta la pólvora que maneja el Andorra fuera de casa.

El conjunto del Principado no solo llega en un gran momento de forma general, sino que a domicilio está siendo uno de los equipos más temibles en la segunda vuelta. Especialmente en lo que se refiere al apartado ofensivo. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la carretera, pero incluso en la salida anterior al campo del Almería, el conjunto indálico tuvo que marcar tres tantos para superar los dos que había hecho el grupo dirigido por Carles Manso (3-2).

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De esta forma, el Andorra no se queda a cero lejos de su campo desde el pasado 20 de febrero, cuando Castalia fue un muro demasiado sólido para su derribo (2-0). Desde entonces ha marcado siempre que ha jugado como visitante y sus números recientes son sobresalientes. Pueden dar buena fe de ello Córdoba, Cultural Leonesa y Leganés, que encajaron cuatro tantos ante su afición para caer derrotados.

Élite fuera de casa

El balance posterior a aquella derrota ante el Castellón es de 16 goles en 6 partidos, una racha que en todo caso no es puntual. Porque si echamos un vistazo al balance global fuera de casa, el Andorra es uno de los mejores ataques de la categoría a domicilio, pudiendo presumir de estar a la altura de los grandes transatlánticos. Con 30 tantos en 19 encuentros, mira a la cara al Deportivo, el mejor visitante, que suma 32 en 20 salidas, y al Racing de Santander, el líder y el mejor ataque de toda Segunda, que encabeza esta tabla con 34 dianas, también en 20 partidos. Solo coruñeses y cántabros, además del Córdoba, han puntuado más fuera de su estadio.