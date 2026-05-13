El Papa León XIV recibe al Deportivo en El Vaticano

La representación del Deportivo en El Vaticano con el Papa León XIV RCDEPORTIVO

El Deportivo continúa buscando el ascenso a Primera División, pero en el camino sigue tratando además de ampliar su expansión mundial. Así, entre los actos del 120 aniversario del club coruñés ha estado la visita al Papa León XIV en El Vaticano.

Según informa el propio club en su web, una representación del Dépor, Dépor Femenino y la Fundación "vivió este miércoles una jornada histórica en el Vaticano con motivo de la visita institucional realizada al Papa León XIV dentro de los actos de celebración del 120 aniversario de la entidad. La expedición blanquiazul estuvo encabezada por el consejero delegado del Club, Massimo Adalberto Benassi, y compuesta por los jugadores David Mella y Millene Cabral, además del sacerdote Yerai Fariñas".

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El encuentro tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, donde la comitiva deportivista intercambió unos momentos con el Santo Padre. El club informa de que "esta acción se integra dentro del programa de iniciativas impulsadas por el RC Deportivo con motivo de su 120 aniversario, una efeméride que el Club está celebrando poniendo en valor su historia, sus símbolos y su vínculo social e institucional".