El Dépor inicia el proceso de prerreserva de 356 entradas para la visita al Valladolid 

Lucas Noubi, en una jugada del Deportivo-Valladolid QUINTANA

El Deportivo ha puesto en marcha el proceso de prerreserva de entradas para lo que se espera sea uno de los grandes desplazamientos de la temporada. Con el equipo blanquiazul jugándose el ascenso, la jornada 41 depara la visita al Valladolid en Zorrilla, donde habrá una amplia representación blanquiazul.

Como poco serán 594 seguidores los que se desplacen a territorio blanquivioleta en caso de que la afición agote todas las localidades que el club ha puesto a disposición del Dépor. Eso sí, no todas estarán gestionadas por la entidad coruñesa, ya que un 40 % serán vendidas por la Federación de Peñas.

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De esta forma, para hacerse con una de las 356 entradas que pone a la venta el Dépor, cada abonado tendrá que acceder a la web del club antes del próximo sábado 16 de mayo a las 21.00 horas. Según informa el propio Dépor, "en el caso de que hubiese más abonados en prerreserva que entradas disponibles, se realizará un sorteo cuyo resultado se le comunicará a los abonados agraciados el lunes 18 de mayo". Cada socio podrá acceder a un máximo de dos localidades, que tienen un precio único de 25 euros.