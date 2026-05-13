Dos jugadores del Deportivo, en el once ideal de la jornada 39

Ximo Navarro en el Cádiz-Dépor Fernando Fernández

El Deportivo ganó en Cádiz y sumó tres puntos que valieron para recuperar el segundo puesto merced al empate del Almería en El Plantío. El conjunto blanquiazul, a pesar de dominar el encuentro de principio a fin, tuvo que esperar hasta el minuto 88 para celebrar el único tanto del partido, obra de Stoichkov. Al andaluz le bastó con hacer esa diana en el poco tiempo que estuvo sobre el verde para colarse en el once ideal de la jornada 39, en el que también está Ximo Navarro.

Stoichkov, el profeta que abrió las aguas del Deportivo en su tierra Más información

Es probable que el Dépor se encontrase con un Cádiz diferente al esperado. Pero lo cierto es que la presión pudo con los jugadores enfundados en la elástica amarilla. El contexto y el ambiente vivido horas antes de que el colegiado señalase el inicio del envite fueron suficientes para hacer estallar los nervios de los futbolistas del equipo gaditano. Sobre el verde, solo hubo un jugador al que no parecían temblarle las piernas. Ese fue un Antoñito Cordero que se midió una vez tras otra a Ximo Navarro.

Al lateral del Deportivo le tocó bailar con la peor pareja, con la única que tenía ganas de samba, mientras sus compañeros optaban más por apagar la música. Pero Ximo demostró ser más que capaz de frenar al extremo cedido por el Newcastle. Hasta el punto de que los seguidores de la categoría de plata, los encargados de seleccionar a los once mejores futbolistas de la jornada, se lo recompensaron con sus votos.

Le acompaña Stoichkov. El atacante andaluz necesitó lo mínimo para marcar un gol que sirve al conjunto coruñés para depender de sí mismo en estas últimas tres jornadas. El '22' blanquiazul culminó con un tiro de primeras una jugada colectiva en la que también participaron de forma directa Noé Carrillo y Sergio Escudero. Metió un gol que valió tres puntos. Y también una distinción como la de estar en el once ideal de la jornada.

🌟 Aquí está el 𝐗𝐈 𝐈𝐃𝐄𝐀𝐋 de la jornada 3⃣9⃣ de #LALIGAHYPERMOTION.



🗳️ Vosotros sois los dueños de este once gracias a vuestros VOTOS.



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La alineación completa es la siguiente: Andrés Fernández (Almería); Ximo Navarro (Deportivo), Guille Rosas (Sporting de Gijón), Grego Sierra (Burgos), Ignasi Vilarrasa (Córdoba); Stoichkov (Deportivo), Iván Morante (Burgos), Lopy (Almería); Chupe (Málaga), Asier Villalibre (Racing de Santander), Joaquín Muñoz (Málaga).