El Deportivo celebrando la Copa del Rey ganada en el Bernabeu ante el Real Madrid Archivo DXT

Joan Capdevila se pasó por los micrófonos de 'La Otra Grada', el podcast de Feeberse, para repasar su carrera. El exfutbolista del Deportivo se detuvo a analizar su paso por el conjunto blanquiazul y trató cuestiones como su fichaje 'obligado' por el conjunto blanquiazul, experiencias en la Champions League o el 'Centenariazo'.

Fichaje por el Deportivo. “Yo me voy de vacaciones y tenía contrato. Pensaba: 'No pasa nada, jugaremos en Segunda y ya subiremos'. Pero me llaman y me dicen que si tenía un equipo, me podía ir. Supongo que ya tenían cerrado a otro jugador y me acaban diciendo que habían llegado a un acuerdo con el Dépor, campeón de liga. Era un acuerdo con Molina, Valerón y yo. Pero si no firmaba, no se cerraba la operación. Entonces yo estaba entre la espada y la pared. Entonces, si era así, acepté. ¡Qué elección más bonita poder ir al Dépor! Eso sí que fue un acierto total”.

Un equipo campeón de liga. “Llego a Coruña y sé que era el campeón de liga, por lo que pensaba que iba a jugar poco. Pero como firmaba siete años, iba a pelearlo y a esperar mi momento. Estábamos en Champions, Liga y Copa, así que creía que iba a tener mis minutos. Sí que es cierto que ese septiembre nos vamos a Sidney, a los Juegos Olímpicos, y llegamos con la liga ya empezada en octubre. Así que poco a poco fui entrando. Iba siempre convocado, que en ese equipo era como un mérito. Eso impresionaba porque era un equipo bueno, bueno, bueno de verdad. Es que jugabas la Champions, que era algo maravilloso. Estuvimos cinco años consecutivos jugándola. Decías: 'Nos vamos al campo del Manchester United, a Turín, a San Siro...'. Yo flipaba con 21 años viendo esos estadios. Era una maravilla”.

Enfrentamiento a Beckham. “Tengo muy buen recuerdo de las veces que he ido a Manchester. En la Champions, no sé por qué, Irureta me sacaba por Fran. Jugaba con dos laterales, defensivo total. Pero nos iba bien. Si jugaba 15 o 20 minutos, yo era el hombre más feliz de mundo. ¿Jugar ese tiempo en Old Trafford? Era una maravilla. Yo estaba estudiando inglés y le dije a la profesora: 'Mira, vamos a jugar a Inglaterra. Dime un insulto por si se complica el partido para poder insultar a un inglés'. Ella me decía que no me iba a enseñar eso, así que me propuso que dijese 'be careful'. Ya ves tú que insulto. Pero yo pensaba que le decía de todo, ¿sabes? Así que salgo a jugar y pienso: 'Esta es la mía'. Le pego una patadita y en vez de 'be careful' le digo 'beautiful'. Claro, el tío me miraba raro. Igual le sentó más mal eso que 'be careful' (ríe)”.

“Luego hubo otra anécdota. En un saque de banda chocamos cabeza con cabeza, chocamos y tuve un rasguño encima de la boca. Yo no era de salir por las tardes, pero esa semana me afeité todos los días y salía a alguna tienda y así para que la gente me viese la herida, preguntase y así yo podía decir: 'Nada, es que me choqué con Beckham' (ríe). Quería que me preguntaran, claro”.

El 'Centenariazo'. “Es uno de los mejores recuerdos que tengo en el fútbol. Esa Copa del Rey imposible para algunos, pero no para nosotros. Éramos un equipo muy competitivo. Es cierto que estábamos un escalón por debajo de Barça y Madrid, en teoría, pero teníamos un equipo muy bueno. A veces, cuando ves las adversidades y que nadie confía en ti, es cuando sacas tu mejor versión. Mostramos esa rebeldía. '¿Que nos vais a ganar? Vamos a verlo'. Entonces yo creo que fue un poquito esa garra que sacó el equipo. Pero también es cierto que teníamos a una afición detrás que ya una hora antes estaba en el estadio, mientras la del Madrid empezó a llegar como a última hora y más fría. Esa fuerza nos contagió mucho. Y luego, en la primera jugada del partido, cuando veo a Mauro Silva y a Scaloni encarándose con todo el Madrid... eso nos contagió mucho. Ya pensé: 'Hoy no perdemos'. Porque son señales de que el equipo está. Eso se nota ya en el ambiente”.

“Claro, luego llegamos al restaurante y los camareros preguntaban que quiénes éramos, que dónde estaba Zidane. Fuimos al sitio donde iba a cenar el Madrid. Tenían sus banderitas en la mesa y tuvieron que quitarlas pero no poner otras porque del Dépor no había”.

La remontada al Milan. “¿Mejor que el 'Centenariazo'? Yo me quedo con el 'Centenariazo'. Porque al final es un título y no tiene nada que ver. Al día siguiente en A Coruña... Es cierto que la remontada fue algo apoteósico, pero fue una fiesta de un día. Pero el 'Centenariazo' no. Eso todavía se celebra a día de hoy”

“Ese Milan estaba diseñado para ganar la Champions. Pero esas cosas suceden. Tú vienes de un 4-1 en casa y con esa plantilla piensas que muy mal se te tiene que dar. Los equipos grandes suelen jugar así muchas veces. Pero es que al descanso íbamos 3-0 y ya teníamos la eliminatoria superada. Eso no entraba en sus planes. Sí que es cierto que cuando llegamos al estadio nosotros ya vimos una energía, una cosa rara... pensábamos que algo podía pasar. Igual que en la semifinal del Oporto no estaba, ese día sí. No sé lo que es, pero hay algo que se nota”.

La semifinal del Oporto. “Notaba que no era el mismo ambiente del día del Milan. Estaba tan cerca todo y con un 0-0 allí... Nos veíamos muy cerca de esa final, pero estabas con ese temor, ¿no? Cuando vas con temor se nota. El día del Milan no teníamos nada que perder. Pensábamos en meter uno rápido. Lo metes y entonces ya se genera un ambiente...”.

Capdevila, en su depedida con el Deportivo Archivo DXT

Djalminha en los entrenamientos. “Era de los pocos jugadores por los que valía la pena ir a un partido de fútbol. Creo que ese talento lo estamos perdiendo hoy. Porque esa fantasía, esa forma de ver el fútbol... Él lo veía como un juego y se divertía haciendo maravillas. Como Ronaldinho. Son jugadores diferentes, que marcaron un antes y un después. Él hacía lo que le daba la gana. Cuando estaba bien y era feliz, era un espectáculo. Pero claro, llegó Valerón. Y Valerón también era muy bueno. Entonces Irureta tenía que medir un poco los minutos. Y eso a 'Djalma' no le gustaba. Porque era, y todavía es, ídolo de la afición del Dépor. Hay que entender que los minutos hay que gestionarlos, claro. Pero es que Djalminha era un espectáculo. Yo a veces empezaba a correr y pensaba que no me había visto. Pero sin mirar, me daba el balón. Yo decía: 'Pero, ¿cómo es posible que me vea?'”.

“Era un jugador diferente. En Milán, un año que empatamos 1-1 y lo eliminamos. Hay un penalti y me dice: 'Lo voy a tirar a lo 'Panenka'. Yo le dije que no lo hiciese, pero lo hizo. Es que era un jugador al que le daba igual todo”.

El cabezazo de Djalminha a Irureta. “Es que ni siquiera fue un 'pique' con él. Estaba arbitrando el segundo entrenador, que pitó penalti en una 'pachanga'. Djalminha se emperró en que no era penalti. Llegó 'Jabo' preguntando qué pasaba y Djalminha, que debía de estar cruzado por algo, le metió un cabezazo. Fue todo muy raro. Algo que empezó de la nada... mira lo que acabó siendo. Estas cosas se podían haber evitado. Le acabó costando un Mundial, porque creo que hubiese ido seguro”.

Del Piero, un ídolo. “Le pedía la camiseta todos los partidos. Tengo cuatro o cinco camisetas de Del Piero en casa. Si cuando me ve, ya me dice: 'No tengo más, eh' (ríe). Un día en pretemporada le robé hasta el brazalete. Luego en la India, estábamos concentrados en un hotel y en ese mismo hotel se concentra el otro equipo. Antes del partido, después de comer, lo vi y lo saludé. Me invitó a tomar un café. Yo estaba tan nervioso que le dije que no y le mentí diciendo que tenía que irme a la habitación a hablar con la familia. Subí a la habitación, llamé y dije: 'Oye, ¿sabéis que Del Piero me ha invitado a un café?'. Como si fuera un niño, eh. Cosas de la emoción y la ilusión. Es que a mí ver a los jugadores siempre me ha gustado. Nos hacemos mayores pero siempre tienes a ese niño dentro”.