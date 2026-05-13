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Dépor

Bil Nsongo: "Es un sueño jugar en Primera el año que viene"

El camerunés recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de abril

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/05/2026 13:45
Bil Nsongo celebra el gol del Dépor
Bil Nsongo celebra el gol del Dépor
FERNANDO FERNÁNDEZ
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Tímido y confiado en poder sellar el ascenso. Así se mostró en la sala de prensa de Abegondo un Bil Nsongo que recogió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de abril. El delantero camerunés se atrevió con el español y desveló su felicidad por tener minutos con el primer equipo. 

Premio Estrella Galicia. “Empiezo por dar las gracias a Estrella Galicia y a la gente. Me siento muy contento, voy a seguir trabajando así porque quiero ayudar al equipo”.

Compañeros. “Bien, me siento bien con ellos. Quiero disfrutar del año que viene también con ellos”.

Yeremay podrá estar en Andorra. “Es una buena noticia. Que Yere esté, nos alegra mucho. Estamos muy contentos porque Yere pueda estar para jugar el partido contra el Andorra”.

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Cariño de la afición. “Estamos trabajando para ganar todos los partidos y, gracias a la afición, estamos listos”.

Ganar los tres partidos. “Creo que nosotros podemos ganar los tres partidos y el Almería también, entonces, ascendemos”.

Cuentas. “Yo prefiero ganar al Andorra y después pensar en lo siguiente”.

Sensación del vestuario. “Estamos muy concentrados y muy contentos”.

Ascenso. “Sí, creo que tanto los compañeros como todo el equipo estamos preparados para hacer un buen trabajo”.

Partido del Andorra. “Para mí es un partido difícil con ese fútbol, pero podemos ganar. En el partido de ida, perdimos allí, pero ahora jugamos en casa y tenemos a la afición a nuestro lado”.

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Cambio del Fabril a primer equipo. “Para mí es fútbol, pero a veces estoy un poco tenso. Entonces me digo que ellos —mis compañeros— son jugadores como yo y que puedo también”.

Temporada personal. “Ahora puedo dar las gracias a Dios por todo. Quiero seguir así, con mis compañeros también. Es un sueño jugar en Primera División el año que viene con mis compañeros y el staff”.

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