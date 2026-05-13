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Dépor

A Coruña se empieza a vestir de blanquiazul por el Deportivo

Estrella Galicia y el Concello impulsan una iniciativa para apoyar al equipo blanquiazul en su lucha por el ascenso con el lema 'Esta vai polo Dépor'

Esther Durán
13/05/2026 14:18
Cartel de Estrella y el Concello en A Coruña
Cartel de Estrella y el Concello en A Coruña
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Quedan tres finales y nadie se va a guardar nada en A Coruña. Con el Deportivo a un paso de regresar a Primera ocho años después, todo el deportivismo arrima el hombro y la última señal es que las calles de la ciudad empiezan a engalanarse de blanquiazul. En una iniciativa promovida por Estrella Galicia y el Concello, este miércoles se han dejado ver diferentes carteles en los que se puede leer el lema 'Esta vai polo Dépor'.

Esta acción acompaña al movimiento popular que desde hace varios días está promoviendo la afición para colocar banderas en los balcones y en las zonas más emblemáticas de toda la ciudad herculina, lo que se ha convertido ya en una tradición cada vez que el equipo llega al final de temporada jugándose algo.

Banderolas blanquiazules en el paseo marítimo de A Coruña
Banderolas blanquiazules en el paseo marítimo de A Coruña

Con el conjunto deportivista dependiendo de sí mismo, la afición ya ha demostrado que no va a fallar. Este domingo, Antonio Hidalgo y los suyos reciben al Andorra en Riazor (14.00 horas) en un encuentro para el que ya no quedan entradas disponibles más allá de las que acaben liberando los socios que no pueden acudir. Se espera también recibimiento multitudinario y ambientazo en un estadio que, ya como toda la ciudad hasta que finalice la temporada, estará teñido de blanquiazul.

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