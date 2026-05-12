Stoichkov es el favorito para volver a sustituir a Yeremay en el once del Dépor

Stoichkov entra por Yeremay durante la segunda parte del partido entre el Dépor y el Mirandés en Riazor del pasado 20 de abril Germán Barreiros

Fue el héroe del Deportivo en Cádiz, con su gol en el minuto 88 que certificó la victoria (0-1) que devolvió al equipo blanquiazul a puestos de ascenso directo y que le permite depender de sí mismo para regresar a Primera División, cuando restan las tres últimas jornadas de la temporada, y es el favorito para cubrir la presumible baja de Yeremay Hernández contra el Andorra el próximo domingo en Riazor. Una responsabilidad que el gaditano Stoichkov ya asumió cuando el ‘10’ blanquiazul estuvo varias semanas fuera del once por sus problemas en el pubis.

En el tiempo de descuento de la primera parte del partido del pasado viernes en el Nuevo Mirandilla, Yeremay se fue al suelo, tras una carga del exblanquiazul Sergio Ortuño dentro del área. El árbitro Dámaso Arcediano Monescillo amonestó al deportivista con la cartulina amarilla, según expuso en el acta, “por dejarse caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de infracción”. Quizá la acción no era para pitar penalti, pero el contacto existió y desequilibró al jugador canario tras sentir la carga de Ortuño en su espalda. Esa amonestación supone la quinta amarilla que ha recibido el ‘10’ en lo que va de Liga y le obligará a cumplir un partido de sanción frente al Andorra.

Recurso enviado

El Deportivo presentó este lunes las alegaciones al acta arbitral del colegiado castellano-manchego, tal y como adelantó el técnico blanquiazul, Antonio Hidalgo, en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla, nada más finalizar el duelo con el Cádiz.

“Creo que no es tarjeta amarilla en ningún caso, no intenta aprovecharse de esa situación. Habrá que recurrirla. Parece poca cosa para ser penalti, pero no se tira, desde luego. Yeremay en ningún momento ha querido engañar a nadie”, expuso el preparador.

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En las alegaciones presentadas ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Deportivo aportó vídeos y una secuencia de fotos de la acción, como pruebas, en las que se refleja el contacto de Ortuño sobre Yeremay. A su vez, el club incluyó antecedentes de la presente temporada en otros partidos y jugadas similares a la ocurrida en Cádiz.

En el caso de que no prosperen las alegaciones y el Comité de Competición de la RFEF mantenga, durante su reunión de mañana, la cartulina mostrada por Dámaso Arcediano, el canario será baja contra el Andorra por sanción. Esta circunstancia recuperaría un escenario que se produjo entre las jornadas 28 y 35, cuando las molestias en el pubis impidieron disputar los tres primeros encuentros al atacante insular, que jugó los cinco siguientes partiendo desde el banquillo.

Primera opción

Durante esos ocho compromisos en los que el ‘10’ no formó parte del once, Stoichkov fue el futbolista al que recurrió Antonio Hidalgo para cubrir su hueco en el once. El atacante gaditano formó en el equipo inicial en siete de esos partidos y solo se perdió el duelo en El Molinón contra el Sporting (1-1), debido a que cumplió sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Las dos primeras veces que el ‘22’ tomó el relevo del máximo goleador y asistente del equipo en el once, en el 2-3 en Zubieta contra la Real Sociedad B y en el 0-2 frente al Granada en Riazor, aún no se había lesionado Mella y en ambos encuentros el preparador deportivista se decantó por un dibujo 1-4-2-3-1. Ante el filial txuri-urdin, por delante del doble pivote se ubicaron Mella por la derecha, Luismi por la izquierda y Stoichkov en la mediapunta, con Eddahchouri como ‘9’. El gaditano marcó el primero de los tres tantos del Deportivo. Frente al cuadro nazarí, sin embargo, Luismi se cayó del equipo inicial, con lo que Stoichkov se desplazó al costado izquierdo, mientras que el ‘Joker’ actuó de enganche y Mella y Eddahchouri se mantuvieron en el once.

El adiós a la temporada del extremo de Teo por su lesión en la rodilla izquierda obligó a Hidalgo a buscar una nueva composición del equipo, ya que Mella se había asentado en la derecha. El estratega catalán empleó distintos esquemas, desde el 1-4-2-3-1, hasta el 1-4-3-3 o el 1-3-4-2-1 por el que ha apostado en las últimas citas. Formaciones en las que siempre ha tenido cabida Stoichkov, como mediapunta, segundo delantero o jugando en el costado izquierdo.

En el primer partido sin Mella ni Yeremay, contra el Ceuta en el Alfonso Murube (1-2), Altimira y Luismi ocuparon los extremos, mientras que Bil jugó en punta con el ‘22’ por detrás. Stoichkov asistió al camerunés en el gol que inició la remontada blanquiazul.

Una semana después, contra el Zaragoza en Riazor, Hidalgo repitió dibujo y protagonistas en ataque. De hecho, con la ausencia de Mella hasta final de curso y mientras Yeremay no retornó al once, Luismi se asentó en la izquierda, actuando a pierna natural. Dani Gómez adelantó a los maños a los seis minutos, Stoichkov igualó el duelo a los 20 minutos y Mulattieri, que entró en la segunda mitad, selló el 2-1.

Tras cumplir sanción frente al Sporting, en la jornada 32, el andaluz aún disfrutó de tres titularidades más, hasta que Yeremay volvió al equipo frente al Mirandés en Riazor. Ante el Málaga y el Huesca, Stoichkov se movió por detrás de Bil Nsongo, pero en Córdoba repitió como extremo izquierdo y Luismi entró en la segunda mitad, desde el banquillo.

Regreso de Yeremay

Yeremay ha recuperado la titularidad en las cuatro últimas jornadas, lo que ha provocado que el atacante gaditano haya regresado al banquillo. En el 3-1 frente al Mirandés entró al campo por el extremo canario en el minuto 75. No actuó en Burgos, aunque estuvo en el banquillo, y se cayó de la convocatoria para el duelo frente al Leganés, debido a unas molestias en la rodilla derecha. Sustituyó a Yeremay en Cádiz en el minuto 86 y solo dos después, marcó el 0-1.

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Con la vuelta del ‘10’ al once, Luismi se movió más por la derecha, a pierna cambiada, donde más cómodo se siente. La baja del canario puede desplazarle de nuevo a la izquierda.

Otra alternativa a la baja de Yeremay contra el Andorra podría ser Noé Carrillo, que ha tenido minutos en los dos últimos partidos, aunque Hidalgo ha utilizado al fabrilista más como interior.