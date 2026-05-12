Hidalgo adelanta a Oltra y Vázquez

Antonio Hidalgo, en un partido de esta temporada en Riazor JAVIER ALBORÉS

El Deportivo de Antonio Hidalgo ya tiene números de ascenso. Al menos, números de ascenso en otros ascensos deportivistas a Primera División. Exactamente, los dos más recientes.

Con su victoria el pasado viernes en Cádiz (0-1), el conjunto blanquiazul ha alcanzado los 71 puntos totales y los 36 como visitante. La primera cifra ya supera los 69 que le bastaron al equipo dirigido por Fernando Vázquez para acompañar al Eibar a Primera a la finalización del curso 2013-14. El segundo guarismo mejora el rendimiento lejos de Riazor que alcanzó el conjunto entrenado por José Luis Oltra, que alcanzó los 91 puntos en la temporada 2011-12, pero que a domicilio se quedó en 35.

El Deportivo 2025-26 ha alcanzado los 71 puntos gracias a 20 victorias y 11 empates. El equipo de la campaña 2013-14 logró una igualada más (12), pero concluyó el campeonato con un triunfo menos (19) y con tres derrotas más (11) de las que contabiliza en la actualidad (8). Los 19 triunfos de aquella exitosa temporada se produjeron en Riazor ante Alcorcón (1-0), Real Madrid Castilla (2-0), Mallorca (3-1), Alavés (2-1), Sabadell (2-1), Hércules (3-2), Recreativo de Huelva (2-0) y Jaén (1-0) y en cancha de Las Palmas (0-1), Sabadell (0-3), Hércules (0-2), Barça Atlètic (0-1), Recreativo (0-1), Ponferradina (0-1), Córdoba (0-1), Alcorcón (1-2), Zaragoza (0-1), Castilla (0-2) y Mallorca (0-3).

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Fue aquella una Liga de puntuación baja, ya que el Eibar se proclamó campeón con 71 puntos, los mismos que ostentan ahora mismo Deportivo y Almería, segundo y tercer clasificados con todavía tres jornadas por disputarse.

Mejor ataque

Los números ofensivos también mejoran los de aquel curso. Los blanquiazules de Hidalgo han firmado ya 60 dianas, por las 48 que totalizaron los pupilos de Vázquez. Aquel curso, Borja Bastón fue el máximo goleador deportivista, con 10 tantos, seguido de lejos por Luis Fernández, autor de cinco dianas, mientras que en el presente ya dos futbolistas se han instalado en los dobles dígitos: Yeremay (11) y Zakaria Eddahchouri (10). Sin embargo, el rendimiento defensivo fue superior bajo los mandos del técnico de Castrofeito. El Dépor encajó 36 goles en todo el curso y a estas alturas ya ha recibido 41 tantos. En cuanto a la posición, si aquellos 69 puntos le valieron al Deportivo para hacerse con la segunda plaza definitiva, los 71 que acumula ahora en su casillero le sirven para ocupar ese mismo puesto.

Los 36 puntos logrados a domicilio en 20 partidos por el Deportivo 2025-26 dejan atrás los 35 que alcanzó el plantel de Oltra en los 21 encuentros de la campaña 2011-12.

Sin embargo, el Deportivo 2011-12 fue un equipo de pocos empates y muchas victorias. Es por ello que el actual ha logrado una victoria menos lejos de Riazor que aquel. En el presente ejercicio, los blanquiazules suman diez éxitos, mientras que hace tres lustros acabaron la Liga con uno más. Los pupilos de Antonio Hidalgo tendrán la oportunidad de igualar ese registro dentro de dos semanas en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid, última cita a domicilio de la temporada, después de haberse impuesto en Granada (1-3), en Vitoria frente al desplazado Mirandés (1-5), Zaragoza (0-2), Córdoba (1-3), Albacete (0-2), Almería (1-2), León (0-1), San Sebastián (2-3), Ceuta (1-2) y Cádiz (0-1).

La mitad de derrotas

También es reseñable que en la campaña 2011-12 el Deportivo perdió ocho encuentros fuera de casa y en la presente solamente ha hincado la rodilla en cuatro ocasiones. El conjunto entrenado por José Oltra se dejó los tres puntos en Santo Domingo (4-0), El Collao (2-0), Cartagonova (2-1), Manuel Martínez Valero (3-2), Nova Creu Alta (1-0), Montilivi (1-0), Juegos Mediterráneos (2-0) y Chapín (3-2). El Deportivo del presente curso únicamente ha tropezado en La Rosaleda (3-0), Campos de Sport de El Sardinero (2-1), Nou Estadi d’Encamp (1-0) y Nuevo Castalia (2-0).

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En aquella ocasión, el Deportivo fue el cuarto mejor visitante de la categoría de plata, superado por Celta (38 puntos), Valladolid (36) y Hércules (36). En la actualidad, el conjunto blanquiazul encabeza esa clasificación por delante de Racing de Santander (34) y Córdoba (29).

También supera este Dépor a aquel en el aspecto anotador. Ha marcado tres goles más (32 por 29) y ha encajado tres menos (22 por 25) en sus encuentros fuera de casa. La gran diferencia entre aquella campaña y la actual estuvo en Riazor. Aquellas 18 victorias, dos empates (2-2 ante el Nàstic y 1-1 contra el Valladolid) y una sola derrota (0-1 frente al Hércules) resultaron determinantes para que el Deportivo alcanzase un récord histórico de puntos en la categoría (91) que todavía hoy perdura. El Dépor de Oltra sumó nada menos que 56 puntos como local, mientras que el de Hidalgo, a falta de dos partidos en Riazor, suma 35, la friolera de 21 menos que, en el mejor escenario, se quedarían en 15.

Los datos son significativos, aunque lo cierto es que el ascenso este año ni va a estar tan caro como para Oltra, cuando habrían sido necesarios 83 puntos para dar el salto de categoría, ni tan barato como para Vázquez, cuando hubiese sido suficiente con alcanzar los 66 puntos.